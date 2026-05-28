"ศรุดา" ผงาดชิงเดี่ยว-คู่ ลุ้น 2 ถ้วยแชมป์เทนนิสเอเชียนโฟร์ทีน

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (1) 2026" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2569 เป็นรอบรองชนะเลิศ
พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ มือ 266 เยาวชนเอเชีย ต้องออกแรงแข่งถึง 3 เซต ในประเภทชายเดี่ยว รอบตัดเชือก หลังจากแพ้เซตแรกให้แก่ เมสัน ไจรัส โฮ จากมาเลเซีย มือวาง 7 และมือ 187 เยาวชนเอเชีย ก่อนที่ พิชญ์พงษ์ จะตั้งหลักสู้ใหม่ จนสามารถคว้าชัยในสองเซตถัดมา และแซงเอาชนะได้สำเร็จ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-4 ไทเบรก 4-7, 6-3 และ 6-2
พิชญ์พงษ์ ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ พบกับ อิม จีโฮ จากเกาหลีใต้ มือวาง 1 และมือ 76 เยาวชนเอเชีย ที่ตัดเชือกชนะ เรจิส ลิน จากสิงคโปร์ มือวาง 6 และมือ 174 เยาวชนเอเชีย 2-0 เซต 6-2, 6-2
ด้านหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ มือวาง 1 และมือ 86 เยาวชนเอเชีย เฉือนชนะ อลิซ คาร์โดซี่ จากออสเตรเลีย มือวาง 4 และมือ 191 เยาวชนเอเชีย 2-1 เซต 6-3, 4-6 และ 6-3 ส่วนอีกคู่ ศรุดา สุดตา ตัดเชือกชนะ เยว่ หวั่น จากฮ่องกง 2-1 เซต 6-1, 4-6 และ 6-3
ฉะนั้น คู่ชิงชนะเลิศ จึงเป็นการพบกันระหว่าง อาร์ภรนันท์ กับ ศรุดา โดยผู้ที่คว้าแชมป์จะได้รางวัลเป็นคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย ของรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จำนวน 200 คะแนน
จากนั้น เป็นการแข่งขันหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ผลปรากฏว่า ศรุดา ที่เข้าชิงฯ หญิงเดี่ยวไปแล้ว ยังทำผลงานได้ดี หลังจับคู่กับ ธนภรณ์ ก้อนศิลา ช่วยกันหวดชนะ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ กับ เย่ หว่าน จากฮ่องกง 2-1 เซต 6-1, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ทั้งนี้ ส่งผลให้ ศรุดา สุดตา ผ่านเข้าชิงฯ ได้ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่
ส่วนอีกคู่ วิมุตติญา พงษ์หนู กับ วาร์วารา คูไวต์เซวา ตัดเชือกชนะ ภัคจิรา หอเลิศสกุล กับ ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล 6-4, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6