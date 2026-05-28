ผู้ว่าฯตรังฉลองต้อนรับทัพนักกีฬาสร้างผลงานศึกเยาวชนสุราษฎร์ธานีเกมส์

นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในงานเลี้ยง และแสดงความยินดีคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดตรัง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น
นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดตรังทุกคน ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา จนสามารถคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงกลับมาสู่บ้านเกิด พร้อมทั้งขอบคุณผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดูแลและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การเข้าร่วมแข่งขันในระดับมหกรรมกีฬาแห่งชาตินับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และระเบียบวินัยของเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดที่พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาในทุกมิติ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ตรังเมืองกีฬา” หรือ Trang Sports City อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้เยาวชนนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับอาชีพและระดับชาติในอนาคต
บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความชื่นมื่น มีการร่วมพูดคุย มอบของที่ระลึก และบันทึกภาพร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คณะผู้บริหาร และเหล่านักกีฬาเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่เพื่อจังหวัดตรังต่อไป
สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" ทัพนักกีฬาจังหวัดตรังทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ แบ่งเป็น 8 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 15 เหรียญทองแดง