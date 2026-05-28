PUMA Thailand เปิดตัวแคมเปญ “ทายแชมป์ลูกหนังโลก PUMA 2026”

PUMA Thailand เดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระแสฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ เปิดตัวแคมเปญ “ทายแชมป์ลูกหนังโลก PUMA 2026” PUMA Football Festival: Predict the Champion เพื่อร่วมเฉลิมฉลองมหกรรมลูกหนังระดับโลก โดยมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนฟุตบอลและผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมมากมาย ทั้งการทายผลการแข่งขัน ช้อปสินค้า และลุ้นรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก PUMA
โดยแคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม นี้ ภายใต้แนวคิด “PLAY FOR GLORY” ที่เปลี่ยนทุกการซื้อให้กลายเป็นโอกาสร่วมสนุกกับเทศกาลฟุตบอลระดับโลก โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้า PUMA ประเภทใดก็ได้ ในทุกช่องทาง ได้แก่ ร้าน PUMA, PUMA.com และร้านที่ร่วมรายการอย่าง ARI Football, Supersports และ Sportsworld รวมกว่า 150 ร้านทั่วประเทศ ครบทุก 1,500 บาทต่อใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการทายผลทีมแชมป์มหกรรมลูกหนังระดับโลก เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจาก PUMA รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยมีรางวัลดังนี้
รางวัลใหญ่: PUMA Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2: PUMA Gift voucher มูลค่า 10,000 บาท 5 รางวัล
รางวัลที่ 3: รองเท้า PUMA Football Shoes มูลค่า 8,000 บาท 20 รางวัล
รางวัลที่ 4: PUMA Gift voucher มูลค่า 3,000 บาท 20 รางวัล
รางวัลที่ 5: เสื้อ National Jerseys มูลค่า 2,900 บาท 20 รางวัล
รางวัลที่ 6: PUMA Gift voucher มูลค่า 1,000 บาท 60 รางวัล
สามารถร่วมกิจกรรมโดยสแกน QR Code ภายในร้านค้าที่ร่วมรายการ ทำการลงทะเบียน อัปโหลดใบเสร็จ และพิมพ์คำตอบเพื่อร่วมทายผลการแข่งขันผ่านแพลตฟอร์มของแคมเปญได้ทันที นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ PUMA Store และ PUMA.com และเป็นสมาชิก PUMA AdvoCat จะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนนสะสมพิเศษ โดยสิทธิประโยชน์คะแนนสะสมพิเศษสำหรับสมาชิก PUMA AdvoCat (รวมถึงผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ด้วยการลงทะเบียนและยืนยันหมายเลขโทรศัพท์) จะได้รับคะแนนสะสมแบบทวีคูณ (Boosted Points) และรับสิทธิ์ร่วมทายผลแชมป์โลก (Prediction Entry) เพิ่มขึ้นตามยอดการใช้จ่ายต่อใบเสร็จ ดังนี้
ช้อปครบ 1,500 บาท รับคะแนน AdvoCat 15 คะแนน (รับ 1 สิทธิ์ทายผล)
ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน AdvoCat X2 รวม 60 คะแนน (รับ 2 สิทธิ์ทายผล)
ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน AdvoCat X3 รวม 180 คะแนน (รับ 4 สิทธิ์ทายผล)
ช้อปครบ 9,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน AdvoCat X3 พร้อมรับคะแนนโบนัสพิเศษ (Bonus Points) อีก 50 คะแนน รวมเป็น 320 คะแนน (รับ 8 สิทธิ์ทายผล)
ทั้งนี้ คะแนนโบนัสและคะแนนพิเศษทั้งหมดจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีสมาชิก (AdvoCat Account) และเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์แลกคะแนน (Points Redeemable) เป็นส่วนลดได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม นี้ เป็นต้นไป ที่ร้าน PUMA และ PUMA.com จำกัดสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าราคาปกติเท่านั้น
นอกจากนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปที่เชื่อมโยงกับความสนุกของการแข่งขันฯ ตลอดช่วงทัวร์นาเมนต์ที่จะเปิดฉากฟาดแข้งระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม นี้ PUMA Thailand ได้เตรียมกิจกรรมพิเศษตลอดแคมเปญอีกด้วย โดยลูกค้าสามารถร่วมสนุกทายผลได้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม นี้ เวลา 17.00 น. จับรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม นี้ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม นี้ ทาง Facebook: PUMA Thailand
นอกจากนี้ PUMA Thailand ได้เปิดตัวรองเท้าฟุตบอลสีพิเศษสำหรับเทศกาลลูกหนังระดับโลก ในคอลเล็กชัน “Showtime Pack 2026” ประกอบไปด้วยรุ่น PUMA Future 9, Ultra 6 และ King 20 สีใหม่ล่าสุดอย่าง Poison Pink โดยความโดดเด่นของรองเท้าฟุตบอลในคอลเล็กชัน Showtime Pack 2026 ดังนี้
FUTURE 9 ULTIMATE รองเท้าฟุตบอลสำหรับสายสร้างสรรค์เกม ที่มาพร้อมเทคโนโลยี FUZIONFIT ที่กระชับและช่วยเสริมการเคลื่อนไหวอย่างคล่องตัวดั่งใจ พร้อม GripControl Pro และพื้นรองเท้าชั้นนอก FLEXGILITY Outsole ที่ช่วยเพิ่มการควบคุมบอลอย่างคล่องตัวแบบ 360 องศา เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสร้างความแตกต่างในทุกจังหวะเกม ราคา 8,000 บาท
ULTRA 6 ULTIMATE รองเท้าฟุตบอลสายสปีดที่ออกแบบมาเพื่อการจบสกอร์อันเฉียบคม ด้วยอัปเปอร์ผ้าตาข่ายถักแบบปรับโฉมใหม่ (Reengineered mesh upper) พร้อมลวดลายนูน 3 มิติ (3D Texture) บริเวณสำคัญสำหรับการสัมผัสบอล เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมลูกฟุตบอลในจังหวะเข้าทำด้วยความเร็วสูง โครงสร้าง PWRTAPE Support Frame ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้เท้าภายในรองเท้า โดยไม่ลดทอนความคล่องตัวและอิสระในการเคลื่อนไหว พื้นรองเท้าชั้นนอก SPEEDSYSTEM Outsole พร้อมแผ่นส่งแรงแบบสปริง (Springy Plate) และดีไซน์ปุ่มสตั๊ด FastTrax ที่ออกแบบอย่างแม่นยำ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราเร่ง การยึดเกาะรอบทิศทาง และการเปลี่ยนจังหวะได้อย่างรวดเร็ว พาคุณจากจังหวะคิกออฟสู่การส่งบอลซุกก้นตาข่ายได้ในพริบตา ราคา 8,000 บาท
KING 20 ULTIMATE รองเท้าฟุตบอลระดับไอคอนที่ผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดดเด่นด้วยอัปเปอร์ TOTALTOUCH+ ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 20% มอบสัมผัสบอลนุ่มและแม่นยำ พร้อมโซนเพิ่มการยึดเกาะที่ขึ้นรูปด้วยเลเซอร์ (Laser-Cut Grip Zones) และแผ่นรองส้นเท้า Ortholite® CustomFit ที่ช่วยเพิ่มความกระชับและความสบาย เพื่อการควบคุมบอล ความสบาย และความมั่นใจตลอดทั้งเกม ราคา 7,500 บาท
โดยแฟนบอลสามารถซื้อรองเท้าฟุตบอลคอลเล็กชัน “Showtime Pack 2026” ได้ที่ PUMA Store, PUMA.com, ARI Football, Supersports และ Sportsworld ทุกสาขาทั่วประเทศ
คุณพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬา แต่คือพลังแห่งความสนุก ความหลงใหล และการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน และแคมเปญ ‘PUMA Football Festival: Predict the Champion’ นี้ สร้างขึ้นเพื่อให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลโลกในแบบของ PUMA พร้อมรับสิทธิประโยชน์และรางวัลพิเศษตลอดแคมเปญ”
