"ทรัมป์" แย้มชม NBA รอบชิงฯ ที่นิว ยอร์ก

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เตรียมเข้าชม บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงชนะเลิศ 2026 ที่สนามเมดิสัน สแควร์ การ์เดน เดือนมิถุนายนนี้
ทรัมป์ ประกาศกำหนดการณ์แก่ผู้สื่อข่าว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (27 พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยอ้างว่าได้รับเชิญจาก เจมส์ โดแลน เจ้าของทีม นิว ยอร์ก นิกส์
ประมุขวัย 79 ปี กล่าว "ผมคิดว่าจะไปดูสักเกม ผมได้คำเชิญจากหลายๆ คนรวม โดแลน และผมคิดว่าผมจะไป"
ทรัมป์ จะเป็นผู้นำประเทศคนแรกเข้าชม NBA รอบชิงชนะเลิศ หลังเข้าชมอีเวนท์กีฬาใหญ่ๆ มาตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวม ซูเปอร์ โบว์ล 59 (LIX) ที่เมืองนิว ออร์ลีนส์ และอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยชิงแชมป์ประเทศ ที่เมืองไมอามี
ขณะที่ นิกส์ เข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกตั้งแต่ปี 1999 โดยเอาชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ขาดลอย 4-0 เกม รอผลการตัดสินแชมป์สายตะวันตกระหว่าง โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ กับ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส (โอกลาโฮมา ซิตี ขึ้นนำ 3-2 เกม)
เกม 1 ของรอบชิงชนะเลิศ NBA เริ่มวันที่ 4 มิ.ย. (ไทย) ที่โอกลาโฮมา ซิตี หรือ ซาน อันโตนิโอ และเกม 2 อีก 2 วันต่อมาที่สนามแห่งเดิม ก่อนย้ายมาแข่งกันต่อที่นิว ยอร์ก เกม 3 และ 4 วันที่ 9 และ 11 มิ.ย. ตามลำดับ