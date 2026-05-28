บาร์ซาจ่อเซ็น "กอร์ดอน" 70 ล้านปอนด์ ตรวจร่างกาย 28 พ.ค.

แอนโธนี กอร์ดอน ตัวรุกอเนกประสงค์ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะเริ่มตรวจร่างกายวันพฤหัสบดีนี้ (28 พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น นับถอยหลังย้ายไป บาร์เซโลนา ค่าตัว 70 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,000 ล้านบาท)
ทีมจากแคว้นคาตาลัน ชิงตัดหน้า บาเยิร์น มิวนิก และคู่แข่งจาก พรีเมียร์ ลีก รวม ลิเวอร์พูล หลัง เดโก ผู้อำนวยการกีฬา นัดพบเอเยนต์ส่วนตัวของ กอร์ดอน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 พ.ค.)
นิวคาสเซิลฯ เจรจาขอแพ็คเกจการซื้อ-ขายมูลค่าอย่างน้อย 70 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,000 ล้านบาท) รวมโบนัสกับส่วนแบ่งราคาขายต่อ และหันมาโฟกัสการคว้าตัวแทน โดยมี มาติอัส เฟร์นานเดซ-ปาร์โด กองหน้า ลีลล์ วัย 21 ปี เป็นตัวเลือกอันดับแรก
บาร์ซา ควบคุมสถานการณ์ หลัง เดโก แสดงออกชัดเจนว่าต้องการดำเนินการย้ายทีมให้เสร็จสิ้นตั้งแต่เริ่มสัปดาห์นี้ และการพูดคุยคืบหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อวันอังคาร (26 พ.ค.) หลังติดต่อ "เดอะ แม็กพายส์" อย่างเป็นทางการ
ตัวแทนของ กอร์ดอน วัย 25 ปี เจรจาทั้ง บาร์ซา กับ บาเยิร์นฯ โดยบรรลุข้อตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับ "เสือใต้" มาหลายสัปดาห์แล้ว แต่สโมสรปฏิเสธจ่ายค่าตัวมากกว่า 60 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,600 ล้านบาท)
ปีกดีกรีทีมชาติอังกฤษ จบฤดูกาล 2025-26 ในฐานะดาวยิงสูงสุดของ "สาลิกาดง" 18 ประตู แต่ไม่ได้ลงเล่น 6 เกมสุดท้าย ท่ามกลางกระแสข่าวลือการย้ายทีม
เอฟเวอร์ตัน สโมสรเดิม จะได้รับส่วนแบ่งจากกำไร 15 เปอร์เซ็นต์ของราคาขายต่อ หลังปล่อย กอร์ดอน ย้ายสู่ถิ่นเซนต์ เจมส์ ปาร์ก ค่าตัว 45 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,970 ล้านบาท) เมื่อปี 2023
ขณะที่ ลิเวอร์พูล เคยสนใจ กอร์ดอน มานาน แต่ล่าสุดมอง 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ ยาน ดิโอม็องเด ของ อาร์เบ ไลป์ซิก กับ แบรดลีย์ บาร์โคลา ของ ปารีส แซงต์ แชร์แมง เสริมเกมรุกด้านข้าง
ก่อนหน้า กอร์ดอน เกือบย้ายสู่ถิ่นแอนฟิลด์ โดยดำเนินการตรวจร่างกาย ระหว่างติดภารกิจรับใช้ "สิงโตคำราม" ศึกยูโร 2024 แต่ นิวคาสเซิลฯ ล้มการซื้อ-ขาย หลังขาย เอลเลียต แอนเดอร์สัน ไป น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ แก้ปัญหากฎการเงิน (PSR)