เปิดกีฬาผู้งสูงอายุ ‘โนราเกมส์’ พร้อมชิงชัย 27-30 พ.ค.

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2569 “โนราเกมส์” โดยมี นางสาวชนก จันทาทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายกันตพงศ์ รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ร่วมพิธีเปิด
บรรยากาศในพิธีเปิด เริ่มด้วยขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าสู่สนาม จากนั้น นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมโนราเกมส์ ต่อด้วย นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฯ ก่อนที่นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี จะกล่าวเปิดการแข่งขันฯ
ส่วนพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง มีนักวิ่งคบเพลิง ซึ่งเป็นนักกีฬาของจังหวัดพัทลุง ทั้ง 4 คน วิ่งเข้าสู่สนาม ประกอบด้วย นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต, นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์, นายโอภาส สุวรรณรัตน์ และ ร.ท.หญิง ธนพัตร วงษ์สวัสดิ์ อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย นักวิ่งคบเพลิงคนสุดท้าย เป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิง จากนั้นเป็นการกล่าวปฏิญาณตนในการแข่งขันครั้งนี้ มี นาวาอากาศเอกพิเศษ เมธา สาระอาภรณ์ อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ตามด้วย นายสมรรถ วรศรี ผู้ตัดสินกีฬากรีฑา เป็นผู้แทนผู้ตัดสิน ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในชื่อชุด สเน่ห์ศิลป์ ถิ่นโนรา
สำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2569 "โนราเกมส์" จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดพัทลุง มีการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ เกทบอล แบดมินตัน เปตอง วู้ดบอล หมากรุกไทย เซปักตะกร้อ/ตะกร้อวงเตะทน ลีลาศ แอโรบิกมวยไทย และประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ(ลูกทุ่ง/ลูกกรุง) และอีก 1 กีฬาสาธิตคือ ยิงปืนลม มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,300 คน มีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน ใช้เป็น"โนรา" สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง พร้อมมาสคอต "น้องอิ่มใจ"ควายน้ำที่สื่อถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น