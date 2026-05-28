บิ๊กตะกร้อมาเลย์ซัดไทยละเมิดกฎ ลั่นเวิลด์คัพไม่ใช่งานแข่งหมู่บ้าน ย้ำกีฬาอาชีพต้องเคารพคำตัดสิน

ดาโต๊ะ อับดุล ฮาลิม สุไลมาน รองประธานสมาพันธ์ตะกร้อมาเลเซีย (PSM) ออกแถลงการณ์ผ่านสื่อออกมาสับทีมเซปักตะกร้อไทย ถึงเหตุการณ์ดราม่าในการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ 2026 ที่มาเลเซีย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ชี้การปฏิเสธแข่งขันต่อและเข้าไปในพื้นที่แข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาต คือการละเมิดกฎอย่างชัดเจน พร้อมย้ำไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็อยู่เหนือกติกาไม่ได้ และคำตัดสินของผู้ตัดสินคือที่สุด
ในแถลงการณ์ ดาโต๊ะ อับดุล ฮาลิม สุไลมาน ระบุว่า “สิ่งที่ผิดก็คือผิด” และไม่ควรเบี่ยงเบนประเด็นจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมชี้ว่า บุคคลใดก็ตามที่เข้าไปในพื้นที่แข่งขันหรือ “field of play” โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าละเมิดกฎและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ ยังย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นประธาน เลขาธิการ หรือเจ้าหน้าที่ระดับใด ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันทั้งหมด เพราะนี่ไม่ใช่การแข่งขันระดับหมู่บ้าน หรือโรงเรียน แต่เป็น “เวิลด์คัพ” ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์ของกีฬาเซปักตะกร้อทั่วโลก
รองประธาน PSM ยังระบุอีกว่า การพยายามกดดันหรือโน้มน้าวให้นักกีฬาไม่ลงแข่งขันต่อ ถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเดิม เพราะบ่อนทำลายจิตวิญญาณแห่งน้ำใจนักกีฬา วินัย และความเป็นมืออาชีพ พร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินมาตรการทางวินัยที่เหมาะสม เพื่อรักษาภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และศักดิ์ศรี
ในช่วงท้ายของแถลงการณ์ เจ้าตัวยังย้ำหลักการสำคัญของกีฬาอาชีพว่า แม้ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสิน แต่ทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินของผู้ตัดสินตามกติกาของเกม พร้อมทิ้งท้ายว่า เซปักตะกร้อจะเติบโตในระดับโลกได้ ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายรักษาวินัย ความเป็นมืออาชีพ และเคารพกฎกติกา