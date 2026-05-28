บุรีรัมย์ดับซ่าสลังงอร์ฯ สกอร์รวม 2 นัด 3-1 คว้าแชมป์ SHOPEE CUP 2 ปีติด

การแข่งขัน ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “SHOPEE CUP 2025/26” รอบชิงชนะเลิศ เกมเลกสอง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดสนามช้างอารีน่า ต้อนรับ สลังงอร์ เอฟซี ทีมเยือนจากมาเลเซีย เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา
นาทีที่ 2 ไฟซาล ฮาลิม กัปตันทีม สลังงอร์ เอฟซี รับบอลจาก คริกอร์ โมราเอส ก่อนได้โอกาสหลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับ นีล เอเธอร์ริดจ์ แต่ยังเป็นฝ่ายของนายทวาร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่เอาชนะได้ในการดวลครั้งนี้ ปัดบอลเอาไว้ได้
นาทีที่ 18 สลังงอร์ เอฟซี บุกมานำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0 จากการยิงไกลของ ยาฮีร์ บาชาห์ สกอร์รวมสองนัด เท่ากันอยู่ที่ 1-1
นาทีที่ 28 ธีราทร บุญมาทัน โชว์ยกบอลอย่างเหนือชั้น ข้ามหัวแนวรับ สลังงอร์ เอฟซี ให้กับ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ที่วิงตัดแนวรับ ไม่ล้ำหน้าในจังหวะนี้ ยกบอลผ่าน ซิคห์ อิซฮาน เข้าประตูไปอย่างสวยงาม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามตีเสมอ สลังงอร์ เอฟซี 1-1 สกอร์รวม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นำอยู่ 2-1
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เสมออยู่กับ สลังงอร์ เอฟซี 1-1
นาทีที่ 55 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พลิกแซง สลังงอร์ เอฟซี 2-1 ปีเตอร์ ซูลจ์ เปิดลูกเตะมุมมาที่กลางประตู ซาฟูวาน บาฮารูดิน โหม่งสกัดทิ้งออกมาเข้าทาง ธีราทร บุญมาทัน วิ่งมาซัดด้วยเท้าซ้ายข้างถนัด บอลเด้งคานเข้าประตูไปอย่างสวยงาม สกอร์รวม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หนีห่างเป็น 3-1
นาทีที่ 69 คิงสลีย์ ชินด์เลอร์ ลากบอลจี้เข้าใส่แนวรับ สลังงอร์ เอฟซี ก่อนแตะหนีแล้วสับไกลยิงทันที บอลพุ่งไปชนเสา พลาดโอกาสทำให้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หนีห่างอย่างน่าเสียดาย
นาทีที่ 90+2 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ส่งบอลเข้าประตูของ สลังงอร์ เอฟซี เป็น 3-1 กิลเยร์เม บิสโซลี ตะลุยลากบอลก่อนจ่ายให้ โรเบิร์ต ซูลจ์ ยิงเบียดเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงาม แต่ลูกยิงดังกล่าวถูกยึดคืน เนื่องจาก มีจังหวะฟาวล์ก่อนหน้านั้นของ ชินภัทร์ ลีเอาะ
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2-1 สลังงอร์ เอฟซี สกอร์รวม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอาชนะ สลังงอร์ เอฟซี 3-1 คว้าแชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “SHOPEE CUP 2025/26” เป็นสมัยที่ 2 ของสโมสร ได้สำเร็จ