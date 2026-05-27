เพชรนพเก้า ซด เพชรสองภาค คู่เอกเพชรยินดี

ความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคมนี้ ณ เวทีราชดำเนิน ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การโคจรมาพบกันของนักชกสองสไตล์ในคู่เอกนำรายการ ทางด้านมุมแดง เพชรนพเก้า ดาบรันสารคาม ยอดฝีมือวัย 26 ปีจามกา หาสารคาม พกสถิติร้อนแรงชนะ 6 จาก 7 ไฟต์หลังสุด ขึ้นสังเวียนด้วยสไตล์มวยขวาจังหวะครบเครื่อง อาวุธแพรวพราว มีทีเด็ดที่ลูกเตะขวาและต่อยขวาอันแม่นยำ พร้อมลูกถีบสกัดทำลายจังหวะ และเหลี่ยมวงในที่หักเททิ้งคู่ต่อสู้ได้อย่างเฉียบขาด
ขณะที่มุมน้ำเงิน เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ จอมเข่าดุวัย 27 ปีจากสุราษฎร์ธานี ฟอร์มกำลังสดคว้าชัยถึงสามจากสี่ไฟต์ล่าสุด นักชกรายนี้พกความได้เปรียบเรื่องรูปร่างที่สูงยาว พร้อมเปิดเกมบุกชนชวนทะเลาะ อาศัยลูกเตะเจาะยางและหมัดนำปูทาง ก่อนเข้าคลุกวงในล็อกคอเด้งตีเข่าอย่างดุดัน เสริมความอันตรายด้วยจังหวะโยนแทงและฟันศอกสลับที่พร้อมเผด็จศึกคู่แข่งได้ทุกวินาที
รูปเกมบนเวทีคาดว่าแฟนหมัดมวยจะได้ชมการชิงไหวชิงพริบอย่างสนุกตื่นเต้น เพชรนพเก้าจะอาศัยชั้นเชิงคอยดักเตะดักถีบ ใช้เหลี่ยมมวยหักล้มเพื่อทำลายพละกำลังของคู่ชก ในขณะที่เพชรสองภาคต้องเดินเครื่องลุยแหลกตั้งแต่เสียงระฆังยกแรก อาศัยความตื๊อบดขยี้วงในหวังให้คู่ชกหมดแรง บทสรุปของไฟต์นี้วัดใจกันว่าความพลิ้วไหวจะต้านทานแรงปะทะวงในได้หรือไม่ หากเพชรนพเก้าคุมจังหวะได้ก็จะดูเหนือกว่าในสายตากรรมการ แต่หากเพชรสองภาคเดินถึงตัวและล็อกตีได้จะแจ้งชัดเจน ช่วงปลายเกมมีโอกาสเปิดหน้าพลิกแซงเข้าป้าย ถือเป็นอีกหนึ่งไฟต์คุณภาพที่รับประกันความเดือดจนถึงหยดสุดท้าย
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และ True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
