“วิว-หมิว-เมย์” ลิ่ว 16 คน แบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยว มือ 2 ของโลก ใช้เวลา 38 นาที ตบเอาชนะ จูเลียน คาราจี้ มือ 49 ของโลก จากเบลเยียม 2-0 เกม 21-8, 21-18 เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย แบดมินตัน สิงคโปร์ โอเพ่น 2026 ที่สิงคโปร์ รอพบผู้ชนะระหว่าง ลู่ กวางซู มือ 24 ของโลก จากจีน หรือ ลัคยาห์ เซน มือ 10 ของโลก จากอินเดีย ต่อไป
ด้านหญิงเดี่ยว รอบแรก "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ประเดิมคว้าชัยเหนือ คิม อาอึน คู่แข่งมือ 15 ของโลก จากเกาหลีใต้ 2-0 เกม 21-9, 23-21 “หมิว” เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย รอพบ หลิน เซียงตี มือ 16 ของโลก จากไต้หวัน ต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค.นี้
ขณะที่ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก แชมป์มาเลเซีย มาสเตอร์ส 2026 เมื่อสัปดาห์ก่อน ฟอร์มยังแรง ตบเอาชนะ คริสตี้ กิลมอร์ มือ 32 ของโลก จากสก็อตแลนด์ 2-0 เกม 21-14, 21-19 เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ไปดวลกับ นัทสึกิ นิไดระ มือ 27 ของโลก จากญี่ปุ่น
ประเภทคู่ผสม รอบแรก "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 16 ของโลก รองแชมป์มาเลเซีย มาสเตอร์ส สัปดาห์ก่อน แซงกลับมาเอาชนะ มาร์วิน ไซเดล กับ ธุค ฟองเหงียน คู่มือ 26 ของโลกจากเยอรมนี 2-1 เกม 18-21, 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบสองต่อไป
เช่นเดียวกับ “ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 15 ของโลก ก็ผ่านเข้ารอบสอง หลังเอาชนะ เควิน ลี กับ เอลิน่า จาง คู่มือ 124 ของโลก จากแคนาดา 2-0 เกม 21-16 และ 21-13