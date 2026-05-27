"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ฉายแวว The Next Successor คว้าท็อป 6 ศึก โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนามแรก ประเทศสเปน

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานในศึกเอฟไอเอ็ม โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามแรก มอนต์เมโล ราวด์ ณ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อสามารถเก็บคะแนนสะสมได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เจ้าของรถหมายเลข 85 ออกสตาร์ตเป็นลำดับที่ 9 จากนักแข่งทั้งหมด 32 คน เรซแรกนักบิดดาวรุ่งไทยต้องพบกับความท้าทายเมื่อต้องเริ่มเกมโดยการขยับมาอยู่อันดับที่ 14 ก่อนที่จะยกระดับความเร็วกลับมาเข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่ 9 อย่างยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตามในระหว่างการแข่งขันเรซแรกที่เข้มข้นดุเดือดมีนักแข่งทำผิดกติกาขณะที่มีธงเหลือง ซึ่งเมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีการลงโทษปรับเวลาครบถ้วนแล้ว "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ขยับขึ้นมาจบการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยอันดับที่ 6 เก็บคะแนนะสมไป 10 คะแนน ก่อนที่ในเรซที่ 2 นักบิดไทยยังคงทำผลงานได้ดีเยี่ยมฝ่าการแข่งขันสุดเข้มข้นและท้าทายเข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่ 12 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มอีก 4 คะแนน รวมเป็น 14 คะแนน อยู่อันดับที่ 11 ลุ้นสร้างผลงานประจำปี
ศึกเอฟไอเอ็ม โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามต่อไปจะทำการแข่งขันกันที่ เซอร์กิตโต โด เอสตอริล ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2026 นี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH