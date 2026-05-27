เปิดเกมรุกครั้งใหญ่!! ลุยฟรีทีวี “MONOMAX SPORTS” ก้าวสู่ผู้นำคอนเทนต์ช่องกีฬาระดับประเทศ

จากความสำเร็จของการถ่ายทอดสดฟุตบอล Premier League และคอนเทนต์กีฬาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ MONOMAX (โมโนแมกซ์) ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสนใจกีฬา สุขภาพ และไลฟ์สไตล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง MONOMAX เล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดคอนเทนต์กีฬาสู่หน้าจอโทรทัศน์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศรีแบรนด์สถานีโทรทัศน์ “MONO29” (โมโน ทเวนตี้ไนน์) เป็น สถานีโทรทัศน์ “MONOMAX SPORTS” (โมโนแมกซ์ สปอร์ตส์) ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์ที่ถ่ายทอดกีฬาระดับโลกมากที่สุด เดินเกมรุกด้วยการปรับผังรายการครั้งใหญ่ ทรานส์ฟอร์มสู่ Sport Content อย่างเต็มตัว ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกีฬาและรายการที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น Sport 60%, Mono Original 20%, Series 14% และ Variety 6 % พร้อมเสริมทัพกีฬาระดับโลกให้ดูฟรี ดูสด อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มปรับผังใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน MONOMAX ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกีฬาระดับพรีเมียม ด้วยการรวบรวมคอนเทนต์กีฬาระดับโลกไว้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกอันดับหนึ่งของโลก Premier League, The Emirates FA Cup, Carabao Cup, EFL Championship, ลีกฟุตบอลยุโรป รวมถึงไทยลีก(Thai League) และคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟจาก LFCTV สำหรับแฟนลิเวอร์พูลโดยเฉพาะ พร้อมยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงด้วยคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งซีรีส์ไทยออริจินัล ภาพยนตร์คุณภาพ ด้วยความคมชัดระดับ FULL HD ยกระดับการเป็นแพลตฟอร์มกีฬาและความบันเทิงครบวงจรดูครบทุกแมตซ์ที่แอป MONOMAX ตอบโจทย์ผู้ชมยุคใหม่ที่ชื่นชอบความพรีเมี่ยมอย่างสมบูรณ์แบบ ปัจจุบัน MONOMAX มีฐานผู้ใช้งานรวมกว่า 4 ล้านบัญชี และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายคอนเทนต์ระดับโลก รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนศักยภาพของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสัญชาติไทย ที่กำลังก้าวสู่ระดับภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง
ล่าสุด MONO และ JAS ยังสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทย ด้วยการคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสด Volleyball World วอลเลย์บอลระดับโลก ยิงยาว 7 ปีเต็ม ครอบคลุมการถ่ายทอดสด 5 ประเทศ (ไทย, ลาว, เวียดนาม, เมียนมา และกัมพูชา) เสิร์ฟการแข่งขันมากกว่า 3,000 แมตช์ต่อปี ตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ระดับท็อป Volleyball Nations League (หรือ VNL), FIVB World Championship, AVC จนถึงลีกอาชีพระดับท็อปของโลก SV.League ของญี่ปุ่น, ลีกอิตาลี และลีกโปแลนด์ โดยศึก VNL 2026 จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมร่วมเชียร์ผ่านช่อง MONOMAX SPORTS และรับชมครบทุกแมตช์บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง MONOMAX นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลในประเทศไทยอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ MONO ยังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ด้วยการคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติยุโรป(UEFA) โดยมีไฮไลท์สุดเดือดคือศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป UEFA Euro 2028 รวมไปถึงทัวร์นาเมนต์แห่งศักดิ์ศรี UEFA Nations League (2026-2028), ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรป(European Qualifiers), แมตช์กระชับมิตร (International Friendly Match) และฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (UEFA U21 Championship) พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของคอนเทนต์กีฬาทุกประเภท สะท้อนวิสัยทัศน์การก้าวขึ้นเป็น “ผู้นำคอนเทนต์กีฬาตัวจริง” ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์การรับชมระดับเวิลด์คลาสให้กับผู้ชมชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง MONOMAX และ หน้าจอทีวี MONOMAX SPORTS
นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การรีแบรนด์ สู่ ‘MONOMAX SPORTS’ ถือเป็นก้าวสำคัญของ MONOMAX ในการยกระดับธุรกิจสื่อกีฬาอย่างเต็มตัว การสร้างภาพจำใหม่ในฐานะช่องกีฬาที่รวมคอนเทนต์กีฬาระดับโลกไว้ในที่เดียว วันนี้กีฬาไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิง แต่คือ Global Lifestyle ที่เชื่อมโยงผู้คนทุกเจเนอเรชันเข้าด้วยกัน MONOMAX จึงมุ่งสร้าง Premium Sport Ecosystem ที่ผสานทั้ง Streaming, Free TV และ Community Experience เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงคอนเทนต์กีฬาระดับโลกได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมสร้าง Community ของคนรักกีฬาและสุขภาพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
จากการรุกหนักทั้งการคว้าลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลก การขยายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง MONOMAX และการรีแบรนด์ช่อง MONOMAX SPORTS ส่งผลให้กลุ่ม MONO ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Sport Content อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขยายฐานผู้ชมจากออนไลน์สู่โลกออฟไลน์ ผ่านการจัดอีเวนต์ใหญ่อย่างต่อเนื่อง อาทิ Monomax Watch Party, Pattaya Countdown และ Pattaya Songkran Wan Lai เปิดพื้นที่ให้แฟนกีฬาได้รวมตัวเชียร์แมตช์สำคัญแบบติดขอบจอ สร้าง Community ของคนรักกีฬาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เชื่อมต่อแฟนกีฬาได้ครบทุกมิติอย่างแท้จริง ติดตามก้าวใหม่ของ MONOMAX ได้ 3 ช่องทาง ทั้งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง MONOMAX, ฟรีทีวี MONOMAX SPORTS และ Social Media MOMOMAX, MONOMAX SPORTS และ MONOMAX SPORTS NEWS
