"พิชญ์พงษ์" ทะลุตัดเชือกมาเลย์ เทนนิสเอเชียนโฟร์ทีนเก็บแต้มเอเชีย

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (1) 2026" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2569
ประเภทชายเดี่ยว นักเทนนิสไทยโคจรมาพบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ มือ 266 เยาวชนเอเชีย พบกับ อภิวัฐ เครือวัลย์ มือ 563 เยาวชนเอเชีย ผลการแข่งขันในแมทช์นี้ เป็น พิชญ์พงษ์ ที่เล่นได้ครบเครื่องกว่า เอาชนะไปด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-2 พิชญ์พงษ์ ลอยลำเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ เมสัน ไจรัส โฮ จากมาเลเซีย ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 7 และมือ 187 เยาวชนเอเชีย
ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว มีนักเทนนิสไทยคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศได้ 2 คน โดย อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 1 ของรายการ เอาชนะ จัสมิน มณีชยางกูร 2-0 เซต 6-3, 6-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ อลิซ คาร์โดซี่ มือวางอันดับ 4 จากออสเตรเลีย
ทางด้าน ศรุดา สุดตา เอาชนะ กฤษณา รอดประเสริฐ มือวางอันดับ 6 ของรายการ 2-0 เซต 6-3, 6-1 ได้เข้าไปตัดเชือกกับ เยว่ หวั่น จากฮ่องกง
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ อินทัช สุภาจันทรสุข แพ้ อิม จีโฮ (1-เกาหลีใต้) 1-6, 3-6, อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ แพ้ เมสัน ไจรัส โฮ (7-มาเลเซีย) 2-6, 1-6, หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ภัคจิรา หอเลิศสกุล แพ้ อลิซ คาร์โดซี่ (4-ออสเตรเลีย) 3-6, 1-6, พินมุกดา สมศรี แพ้ เยว่ หวั่น (ฮ่องกง) 6-7(3-7), 1-6, หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ วิมุตติญา พงษ์หนู-วาร์วารา คูไวต์เซวา ชนะ พินมุกดา สมศรี- เอวาริญทร์ รงคะประยูร 6-4, 6-0