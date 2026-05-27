วิทยายุทธ์ เชิงชั้น “เมย์” รัชนก

จากปรากฎการณ์ที่ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ ล้มเต็ง 1 ผงาดคว้าแชมป์ในศึกมาเลเซีย มาสเตอร์ 2026 ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนท์ระดับ เวิร์ดทัวร์ ซูเปอร์ 500 ที่อูนิฟี อารีน่า กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อเร็วๆนี้ สะท้อนให้เห็นว่า “น้องเมย์” เป็นหนึ่งในสุดยอดนักกีฬาไทยที่ยังมีเขี้ยวเล็บและเชิงยุทธ์ของกีฬาลูกขนไก่
เมื่อพูดถึง “น้องเมย์”กับวงการกีฬาลูกขนไก่ต้องยอมรับจากอดีตถึงปัจจุบันหากจะส่องไปที่สุดยอดนักกีฬาไทยแน่นอน “น้องเมย์”ในฐานะผู้ที่สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แฟนกีฬาและนำชื่อเสียงให้ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เขา คือคนที่ใช่
ที่น่าสนใจก่อนที่ศึกมาเลเซีย มาสเตอร์ 2026 จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการหากพิจารณาถึงนักกีฬาที่เข้าร่วมผนวกกับแบดมินตันเป็นกีฬาที่ไม่อาจจะการันตีได้ว่าตัวเต็งจะซิวแชมป์เสมอไป
ขณะที่ “น้องเมย์” ซึ่งเป็นหนึ่งในนักตบไทยที่เข้าร่วมแสดงศักยภาพ ภายใต้ดีกรีมืออันดับ 7 โลก และมือวางอันดับ 2 ของรายการรวมทั้งอดีตแชมป์ 2 สมัยก็เป็นผู้เล่นที่สื่อต่างชาติหรือผู้สันทัดกรณีกับวงการกีฬาลูกขนไก่ก็ไม่ได้มองว่านักตบอย่าง รัชนก ซึ่งวัยกำลังจะโรยรา ยังจะมีเขี้ยวเล็บพอที่จะก้าวข้ามเต็ง 1 อย่างเฉิน ยู่เฟย มือวางอันดับ 1 ของรายการและมืออันดับ 4 โลกได้
การมองหรือการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญจากสภาพการณ์ของนักตบทั้ง 2 ซึ่งโดยภาพรวมสุดยอดนักตบลูกขนไก่จากแดนมังกรจีน ซึ่งพ่วงด้วยมือวางอันดับ 1 ของรายการดูจะขี่หรือเป็นต่อนักตบสาวจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่พอสมควร
แต่เมื่อเกมเปิดให้นักตบทั้ง 2 ได้แสดงเชิงยุทธ์ในรอบชิงชนะเลิศต้องยอมรับว่าการที่ ”น้องเมย์” มุ่งมั่นและทุ่มเทงัดกลยุทธ์หรือลีลาการหวดลูกขนไก่ที่สามารถดับซ่าสาวจากกำแพงเมืองจีนอย่าง เฉิน ยู่เฟย ลงได้อย่างสะใจคอกีฬาลูกขนไก่ที่ยัดทะนานอยู่ในสนามและติดตามการถ่ายทอดไปทั่วทิศ 2 เกมรวด (21-17, 21-15)
ผลงานที่เหนือความคาดหมายของเซียนผู้หยั่งรู้ในวงการแบดโลกอันเนื่องมาจากฝีมือ ประสบการณ์และเขี้ยวเล็บของ “น้องเมย์” ในศึกนี้สะท้อนให้เห็นว่านักกีฬามืออาชีพ หากมีความตั้งมั่น ภายใต้ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อเข้าสู่สมรภูมิการทำศึกโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะตามมา
อย่างไรก็ตามการที่ “น้องเมย์” กลับมาผงาดซิวแชมป์แรกในปี 2026 และคว้าแชมป์รายการนี้ 3 สมัย (2018, 2019, 2027) เชื่อว่าผลงานในครั้งนี้จะเพิ่มดีกรีหรือสร้างขวัญกำลังใจให้เธอเดินหน้าเพื่อสร้างผลงานและนำชื่อเสียงให้ตนเอง วงศ์ตระกูลและประเทศชาติต่อไป
ยิ่งไปกว่านั้นชื่อและเชิงชั้นรวมทั้งผลงานของ “น้องเมย์” ทั้งอดีตและปัจจุบันน่าจะเป็นหนึ่งในต้นแบบให้นักกีฬาและเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเดินตาม
วันนี้ถึงแม้ด้วยวัยของ “น้องเมย์” ที่กำลังจะผ่านพ้นของการเป็นสุดยอดนักกีฬาก็ตาม แต่เมื่อโอกาสและแมทช์การชิงชัยมีให้ลิ้มลอง ก็เชื่อว่า “น้องเมย์” ก็ยังสามารถจะโลดแล่นและแสดงเชิงชั้นในแวดวงกีฬาลูกขนไก่ได้อีกนาน
เพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตฝากให้ “น้องเมย์” จงฝึกพรือวิทยายุทธ์และลับเขี้ยวเล็บให้แหลมคมพร้อมจะสู้ในทุกสมรภูมิของการประลองยุทธ์ตลอดไป
“เชียร์ “ เมย์ รัชนก อินทนนท์
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร