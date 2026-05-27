“หนุ่ม กรรชัย” ยันกลางรายการ “บุญมี-สไนล์” มีภาค 2 กำหนดล้างตา 23 ก.ค.นี้

คอนเฟิร์มศึกวันกรรชัย ภาค 2 นัดล้างตา “บุญมี VS สไนล์” โดย “หนุ่ม” กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรข่าวคนดัง ยืนยันกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เมื่อ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งไฟต์ล้างตา บุญมี ซิกส์ไนน์ กับ สไนล์ ลักเปิด จะเกิดขึ้นอีกครั้ง วันที่ 23 กรกฎาคมนี้
ทั้งนี้การชกไฟต์แรก ที่เวทีมวยรังสิต เมื่อ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา "บุญมี" เป็นฝ่ายเอาชนะน็อก "สไนล์“ ในยกแรก โดยใช้เวลาไม่ถึง 20 วินาที
อย่างไรก็ตามเกิดประเด็นดราม่า เพราะจังหวะที่สไนล์ล้มลงไปจน เป็นจังหวะที่ บุญมี ไปขัดขา สไนล์ ทำให้แฟนมวยและทางสไนล์ยังติดใจในจังหวะจบเกม ทางผู้จัดจึงได้ข้อสรุปให้จัด "ศึกวันกรรชัย ภาค 2" เพื่อล้างตา ในวันที่ 23 ก.ค.นี้