มวยไทยรากหญ้าฯ ซีซั่น 4 เตรียมเปิดฉากพร้อมกัน 2 มิ.ย.นี้

เตรียมเปิดศึกมวยไทยโครงการ "สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล ปี2569" Authentic Muaythai โดยได้จับสลากรอบ 16 คน ทั้ง 4 โซนภูมิภาค เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำการแข่งขันพร้อมกันในวันที่ 2 มิถุนายน ภาคกลางที่พระนครศรีอยุธยา, ภาคใต้ที่สงขลา, ภาคเหนือที่เชียงใหม่ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บุรีรัมย์ นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย พร้อมสานต่อผลักดันนักมวยไทยระดับรากหญ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นเวทีแห่งโอกาส ที่จะสร้างนักมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่ เข้าสู่วงการมวยไทยในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมวยไทยโครงการ "สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล" ซีซั่น ที่ 4 ประจำปี 2569 โดยมีนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และผู้บริหารแต่ละฝ่าย พร้อมตัวแทน กกท. ภาคต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการจากสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
นางโปรดปราน ได้กล่าวว่า การแข่งขันมวยไทยรากหญ้าสู่สากลที่ผ่านมา 3 ซีซั่น ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะได้นักมวยไทยเข้าไปร่วมแข่งขันรายการใหญ่ๆมากมายทั้ง ONE ลุมพินี และ RWS รวมถึงรายการมวยอื่นๆ ซึ่งในปีนี้ก็มีความตั้งใจที่จะสานต่อให้เกิดนักมวยระดับดาวรุ่งมาประดับวงการมากขึ้นกว่าเดิม โดยได้เปิดรับสมัครนักมวยทั่วประเทศซึ่งจะทำการแข่งขันแบ่งเป็น 4 โซน รอบคัดเลือกในแต่ละภาค ก่อนที่จะหาผู้ชนะผ่านเข้ารอบต่อไป จนถึงรอบสุดท้ายสู่แชมป์ประเทศไทย
ด้านนายทนุเกียรติ ได้กล่าวว่า มวยไทยรากหญ้าได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกจนมาถึงปีนี้มีการพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก ซึ่งเราพยายามแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องการออกปฏิทินการแข่งขัน เพื่อเตรียมงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องให้เกิดกระแสความนิยมและการรับรู้ต่อรายการแข่งขัน รวมถึงเรื่องของการจ่ายเงินค่าตัวนักมวยที่เหมาะสมและรวดเร็ว กระจายสู่ค่ายมวยทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งมวยไทยรายการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เป็น โครงการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้คณะกรรมการกีฬา Domestic Power แชมป์ในการแข่งขันนี้จะได้รับรางวัลและถ้วยพระราชทาน รวมทั้งในอนาคตจะสามารถเกิดเป็นรายการแข่งขันมวยไทยอาชีพที่ยั่งยืนได้ต่อไป
สำหรับการแข่งขันในรอบ 16 คนของแต่ละกลุ่มภาคจะเริ่มทำการแข่งขันวันที่ 2 มิถุนายน นี้ แบ่งเป็น
โซนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 28 จังหวัด ทำการแข่งขันที่เวทีมวยชั่วคราวห้างเซ็นทรัล จ. พระนครศรีอยุธยา
โซนภาคใต้ 14 จังหวัด ทำการแข่งขันที่สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ จ.สงขลา, โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ทำการแข่งขันที่เทศบาลนคร จ.บุรีรัมย์, โซนภาคเหนือ 15 จังหวัด ทำการแข่งขันที่ค่ายมวยครูดามยิม จ.เชียงใหม่
จากนั้นได้มีการจับสลากประกบคู่ในรอบ 16 คน ทั้ง 6 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ รุ่นฟลายเวท 112 ปอนด์หญิง , รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท 115ปอนด์ ชาย , รุ่นแบนตั้มเวท 118ปอนด์ ชาย , รุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์ ชาย , รุ่นไลท์เวท 135ปอนด์ ชาย และ รุ่นเวลเตอร์เวท 147ปอนด์ ชาย
สำหรับรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค มวยชาย จะทำการแข่งขัน 3 ยก ยกละ 3 นาทีพัก 2 นาที ส่วนมวยหญิงจะทำการแข่งขัน 3 ยกๆละ 2 นาทีพัก 2 นาที โดยผลการจับสลากประกบคู่ในแต่ละรุ่น สามารถติดตามได้ทางเพจเฟ็ซบุ้ค "มวยไทยรากหญ้า" และเพจ "สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย"