บอร์ดโอลิมปิคนั่งไม่ติด ตะกร้อกีฬาความหวังทัพไทย เสี่ยงโดนแบนเอเชียนเกมส์ 2026

"พิมล" เผยสถานะไทยลุ้นเจ้าภาพยูธโอลิมปิก 2030 ยังไม่ชัดเจน ชี้ยังไม่มีมติครม.ถอนตัวชิงเจ้าภาพ เตรียมถก "นายกตะกร้อ" หาทางออกรับผลกระทบจากการวอล์คเอาท์ในศึกชิงแชมป์โลก ซึ่งอาจหนักถึงขั้นโดนแบนพ้นเอเชียนเกมส์ กระทบกับความหวังเหรียญทองของไทย ส่วนชนิดกีฬาจัดซีเกมส์ 34 มาเลเซียกำหนดแล้ว 38 กีฬา ไทยขอเพิ่มอีก 8 ลุ้นมิ.ย.นี้ตัดสินเพิ่มกีฬาอะไรบ้าง
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.69 ที่ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2030 ที่ไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) หลังรัฐบาล ได้ยุติการขอเป็นเจ้าภาพด้วยเหตุผลด้านงบประมาณโดยผ่านการให้สัมภาษณ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปก่อนหน้านี้
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคไทยฯ กล่าวว่า ตอนนี้สถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพฯ ถือว่ายังทรงๆลอยๆอยู่ เนื่องจากว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
"ในส่วนของโอลิมปิคฯตอนนั้ก็ทำได้คือการแจ้งให้ไอโอซีทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสาร และก็เป็นช่วงที่ไอโอซีเองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วย แต่ก็เชื่อว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนจากไอโอซีในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ ที่เซเนกัล ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการโอลิมปิคฯที่ผ่านมาถือว่าทำเต็มที่แล้ว และเข้าใจรัฐบาลที่ไม่ได้มองแค่มิติกีฬาอย่างเดียว แต่มองในมุมที่ใหญ่และกว้างกว่า โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และภาพรวมใหญ่ของประเทศ"
นอกจากนี้ ผศ.พิมล ยังได้กล่าวถึงกรณีปัญหาของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก หลังตะกร้อทีมชุดของไทยไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ถูกมองว่าเอนเอียงและมีการตัดสินผิดพลาด จนทีมไทยประท้วงด้วยการไม่แข่งต่อจนจบแมตช์ และอาจส่งผลให้สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติพิจารณาบทลงโทษ เพราะถือว่าทีมไทยทำผิดกฎของสหพันธ์ในการวอล์กเอาท์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการจัดการแข่งขันว่า เรื่องนี้จะมีการหารือกับ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกีฬาตะกร้อเป็นกีฬาความหวังของไทยในเอเชียนเกมส์ ที่จะมีขึ้นในปลายกันยายนนี้ที่ญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้ว่าสหพันธ์ฯจะพิจารณาบทลงโทษแบบไหน และ จะออกมาร้ายแรงหรือไม่ โดยคณะกรรมการโอลิมปิคฯยืนยันที่จะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อฯ ในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทย และจะหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีหากต้องเจอบทลงโทษ หากร้ายแรงถึงขั้นแบนไม่ให้ลงแข่งเอเชียนเกมส์ก็ถือว่าร้ายแรงมาก และจะหาช่องทางช่วยเหลือให้ได้รับความยุติธรรมที่สุด
ขณะที่นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)ของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ของมาเลเซียจากการประชุมมนตรีซีเกมส์ครั้งล่าสุด เจ้าภาพแจ้งว่าขณะนี้ได้กำหนดที่จะจัดการแข่งขัน 38 ชนิดกีฬาแน่ๆ ในขณะที่ประเทศไทยเสนอขอเพิ่มไปอีก 8 ชนิดกีฬา คือ เรือพาย, เรือแคนู, มวยปล้ำ, ฮอกกี้น้ำแข็ง, ยูยิตสู, ปัญจกีฬาใหม่, คิกบ็อกซิ่ง และ เทคบอล ก็ต้องมาลุ้นว่าจะได้กีฬาอะไรบ้าง ขณะเดียวกันก็มีประเทศสมาชิกอื่นๆได้เสนอขอเพิ่มอีกเข่นกัน โดยเจ้าภาพ มาเลเซีย ๆด้แจ้งว่าที่เสนอกันเข้ามานี้สามารถรับได้เต็มที่อีกไม่เกิน 4 ชนิดกีฬาก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อกีฬาที่บรรจุแข่งในเดือนมิถุนายนนี้