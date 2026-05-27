“ธนา” ยืนยัน ถ้าแบนตะกร้อไทย ต้องไปสู้กันในศาลกีฬาโลก

จากดราม่าเหตุการณ์รอบชิงชนะเลิศของศึกตะกร้อ รายการ “ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026” ที่ประเทศมาเลเซีย โดยทีมไทย ไม่ขอแข่งต่อเนื่องจากไม่พอใจกับการตัดสินของ มูฮัมหมัด ราดี้ กรรมการชาวสิงคโปร์ จนมีแนวโน้มว่าสหพันธ์ตะกร้อจะแบนไทย และอาจจะส่งผลกระทบต่อเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น
โดยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2569 "บิ๊กต้อม" นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ออกมากล่าวว่า ยืนยันว่าในวันนั้นเราไม่ได้ Walk Out ยืนยันว่าเรายกแชมป์ให้มาเลเซีย เราไม่เล่นต่อ แต่เรายังอยู่ร่วมในพิธีรับเหรียญด้วย ซึ่งเราได้แจ้งไปให้ทางสหพันธ์ได้รับทราบแล้ว ยืนยันว่าถ้ากรรมการตั้งใจให้มาเลเซียได้เหรียญเราก็ยกให้ไปเลย
"ส่วนตัวเรื่องบทลงโทษต่างๆ ยังมองว่าไม่น่าจะไปกระทบถึงเอเชียนเกมส์เนื่องจากที่ผ่านมา ก็เคยมีเหตุการณ์ที่มาเลเซียก็เคย Walk Out ครั้งนั้นเขาเดินออกจากสนามไปเลยไม่ได้อยู่รับเหรียญด้วยซ้ำ ถ้าหากเขามาเล่นงานเราในประเด็นนี้ มองว่าไม่เป็นธรรมกับเรา ถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงต้องไปสู้กันที่ศาลกีฬาโลก (ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา) "
ส่วนประเด็นที่ นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ ที่แพ้การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ที่ปัจจุบันเป็นรักษาการประธานสหพันธ์ อาจจะเชื่องโยงในเรื่องการแบนไทย โดย นายธนา กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่แน่ใจ ซึ่งตัวเขาเองเป็นรักษาการประธานสหพันธ์ ก็อาจจะต้องปกป้องสหพันธ์ไว้ก่อนหรือไม้ ส่วนตัวไม่อยากไปปักปำใคร เพียงแต่อยากให้ทุกคนดูพฤติกรรม ดูข้อมูล ดูข้อเท็จจริงกันดีกว่า
"หลังจากนี้จะมีการนัดคุย และออกแถลงการไปถึงสหพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการชี้แจงในประเด็นต่างๆที่ทางสหพันธ์สงสัย รวมไปถึงการทวงถามในประเด็นที่ให้ ราดี้ ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ ตัดสิน 2 แมตช์ ในเกมนี้ ทั้งๆที่มีผู้ตัดสินคนอื่นๆรออยู่อีกมากมาย อยากให้ชี้แจง " นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย กล่าว