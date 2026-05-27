"โอเคซี" จ่อชิง NBA "เอสจีเอ" เหมา 32 แต้ม ขึ้นนำ 3-2

โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ต้องการชัยชนะแค่ 1 เกม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ปีที่ 2 ติดต่อกัน หลังเอาชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส 127-114 ที่สนามเพย์คอม เซ็นเตอร์ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย เหมา 32 แต้ม อเล็กซ์ คาคูโซ เป็นตัวสกอร์หลักบนม้านั่งสำรอง 22 แต้ม จาเหร็ด แม็คเคน ถูกเรียกใช้งานแทน เจเลน วิลเลียมส์ กับ เอเจย์ มิตเชลล์ ที่ไม่ได้ลงสนาม ส่องอีก 20 แต้ม และ เช็ต โฮล์มเกรน ซัด 16 แต้ม 11 รีบาวน์ด ส่งผลให้ "โอเคซี" ขึ้นนำซีรีส์ 3-2 เกม
แชมป์เก่า ทำสกอร์ 40 แต้ม เฉพาะควอเตอร์ 2 ขึ้นนำ 69-58 ช่วงพักครึ่ง แล้วรักษาความได้เปรียบกระทั่งจบเกม
ขณะที่ วิคเตอร์ เวมบานยามา ฟอร์เวิร์ดความหวัง สเปอร์ส เล่นไม่ออก ยิงเข้าเป้าแค่ 4 จาก 15 ลูก ทำไป 20 แต้ม ฌูเลียง ชามปาญี ช่วย 22 แต้ม สเตฟอน แคสเซิล กด 24 แต้ม และ เคลดอน จอห์นสัน สำรองยอดเยี่ยม 2026 เสริมอีก 15 แต้ม
ซาน อันโตนิโอ ยิง 3 คะแนนพลาด 29 จากความพยายาม 41 ครั้ง ตลอดเกม
เกม 6 จะย้ายกลับมาสู้กันต่อ ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ เมืองซาน อันโตนิโอ วันที่ 29 พ.ค. กรณียืดเยื้อถึงเกม 7 จะตัดสินแชมป์สายตะวันตก ที่โอกลาโฮมา ซิตี วันที่ 31 พ.ค.