อุทัยธานีคว้าแชมป์โซนกทม. ซิวตั๋วลุยศึกช้างจูเนียร์คัพ 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ตอกย้ำภารกิจ ช้างเคียงข้างวงการฟุตบอล ระเบิดศึกฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 13 ปี รายการ “Chang Junior Cup 2026” ที่สุดของรายการแข่งขัน มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน เฟ้นหาสุดยอดทีมของประเทศไทย พร้อม "Most Talented Player" หรือ "นักเตะผู้มีพรสวรรค์ยอดเยี่ยม" 1 รางวัล และ “Sportsmanship Awards” หรือ "นักเตะที่มีความสามารถและเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยม" 2 รางวัล ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ
“Chang Junior Cup 2026” รอบคัดเลือก สนามที่ 6 ซึ่งถือเป็นสนามสุดท้าย ในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ สนามไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี กรุงเทพฯ มีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 48 ทีม โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติจาก ชัชชัย ฉันทศิริพันธ์ ผู้แทนน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมการแข่งขันและมอบรางวัล
ในคู่ชิงชนะเลิศ เป็นการแข่งขันระหว่าง อุทัยธานี เอฟซี ทีมม้ามืด พบกับ โรงเรียนปทุมคงคา อดีตแชมป์โซนกรุงเทพฯ เมื่อปี 2024 และรองแชมป์ปี 2023 โดยผลการแข่งขันทั้งคู่ เสมอกัน 1 - 1 ทำให้ต้องมาตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ ซึ่งเป็นทาง อุทัยธานี เอฟซี ที่แม่นยำกว่า เอาชนะ โรงเรียนปทุมคงคา ไปด้วยสกอร์รวม 5 - 3 คว้าแชมป์โซนกรุงเทพฯและปริมณฑลไปครอง รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ส่วน โรงเรียนปทุมคงคา จบด้วยการเป็นรองแชมป์ ในขณะที่คู่ชิงอันดับ 3 เป็น เจ้าสัวน้อย ที่เอาชนะ เทศบาลนครนนทบุรี จูเนียร์ ไปขาดลอย 6 - 0
อุทัยธานี เอฟซี, โรงเรียนปทุมคงคา และเจ้าสัวน้อย อันดับ 1 - 3 จากโซนกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมกับทีมจากรอบคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แชมป์โซนภาคตะวันออก, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ - กาญจนาฟอเรสต์ แชมป์และรองแชมป์โซนภาคใต้, โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา แชมป์โซนภาคกลาง, โรงเรียนโสมาภาพัฒนา แชมป์โซนภาคเหนือ, อะคาเดมี หนองบัวพิชญ เอฟซี - เบส อะคาเดมี แชมป์และรองแชมป์ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันกับทีมเยาวชนจากสโมสรชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย ชลบุรี เอฟซี แชมป์ล่าสุดปี 2025 ดีกรีแชมป์ 3 สมัย, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แชมป์ 6 สมัย, บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รองแชมป์ปี 2019, โปลิศ เทโร เอฟซี อันดับที่ 3 ปี 2025, ทหารบก เอฟซี อันดับที่ 4 ปี 2025 และราชนาวี เอฟซี เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมเยาวชนรุ่น 13 ปีที่จะคว้ารางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ
“Chang Junior Cup 2026” ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้, บริษัท บูทรูม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดกีฬาแบรนด์อาริ และบริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มาร่วมพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทยสู่สากล
ทั้งนี้ “Chang Junior Cup 2026” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะทำการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ThaiBev ThaiTalent และ Line : @ThaiBevThaiTalent