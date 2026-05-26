"อินทัช" ปราบมือวาง "ภัคจิรา" หวด 2 เซต ลอยลำรอบก่อนรองฯ เทนนิสแอลทีเอที เอทีเอฟ

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (1) 2026" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2569 มีนักเทนนิสไทยคว้าชัยได้สำเร็จ
ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) มีพลิกล็อก เมื่อ อินทัช สุภาจันทรสุข ที่มาจากรอบคัดเลือก และยังไม่มีอันดับเยาวชนเอเชีย ระเบิดฟอร์มเก่งออกมาปราบ เบรนแนน วิยันโต จากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมือวาง 8 และมือ 215 เยาวชนเอเชีย ได้สำเร็จ ซึ่ง อินทัช ชนะด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-1 ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ อิม จีโฮ มือวาง 1 จากเกาหลีใต้
ทางด้าน ภัคจิรา หอเลิศสกุล นักหวดเยาวชนหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชุดปัจจุบัน โชว์ความแข็งแกร่ง เอาชนะ อัลเลกรา ยัง จากสหราชอาณาจักร ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง (16 คน) ได้ 2 เซตรวด 6-1 และ 6-0 ภัคจิรา ฉลุยรอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ อลิซ คาร์โดซี่ มือวาง 4 จากออสเตรเลีย
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง อภิวัฐ เครือวัลย์ ชนะ หลิน เหวินอี้ (สิงคโปร์) 6-0, 6-1, พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ ชนะ ภูวริศ บุญวิริยะ 6-4, 6-2, อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ ชนะ เอธาน เฉิง (2-สิงคโปร์) 6-3, 7-6(4), พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ แพ้ อิม จีโฮ (1-เกาหลีใต้) 3-6, 2-6
หญิงเดี่ยว รอบสอง อาภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ (วาง 1) ชนะ พัชรญดา รังษี 6-2, 6-1, จัสมิน มณีชยางกูร ชนะ อเล็กซิส โซ (สิงคโปร์) 6-4, 6-2, กฤษณา รอดประเสริฐ (วาง 6) ชนะ ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น 4-6, 6-1 และ 4-0 Ret. (เวียนศีรษะ), ศรุดา สุดตา ชนะ วิมุตติญา พงษ์หนู (วาง 3) 6-0, 6-1, พินมุกดา สมศรี ชนะ เหวินฉี หลิน (8-สิงคโปร์) 6-0, 6-4