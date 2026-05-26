ตะกร้อโลกชี้ไทยผิดเต็มประตู แจงวอล์คเอาท์ละเมิดกฎร้ายแรง ยืนยันกรรมการตัดสินถูกต้อง

บุญชัย หล่อพิพัฒน์ รักษาการประธานสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ เปิดเผยถึงดราม่าร้อน ความวุ่นวายในนัดชิงชนะเลิศ เซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก รายการ ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 ที่ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย โดยทีมไทยตัดสินใจไม่ทำการแข่งขันต่อ เนื่องจากไม่พอใจการตัดสิน ของกรรมการในนัดดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ถูกปรับแพ้ และอาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการดำเนินการของสหพันธ์ตะกร้อโลก
นายบุญชัย เผยอีกว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบที่กำหนดไว้ หากทีมใดไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการ วิธีที่ถูกต้องคือการยื่นประท้วงหรืออุทธรณ์หลังจบการแข่งขันภายใน 30 นาที ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ในรายการระดับนานาชาติ เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และชิงแชมป์โลก ส่วนการไม่แข่งขันต่อ หรือ วอล์คเอาท์ เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านการจัดการแข่งขันและการถ่ายทอดสด ซึ่งในกีฬาสากลถือเป็นความผิดทางวินัย อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในการแข่งขันคิงส์คัพ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศไทย เมื่อปี 2559 ซึ่งทีมชาติมาเลเซียเคยไม่พอใจการตัดสินและไม่เล่นจนจบเกม สุดท้ายสหพันธ์ฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมีบทลงโทษทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้อง”
กรณีของทีมชาติไทยครั้งนี้ จะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายอธิบายข้อเท็จจริง ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาสรุปผลและบทลงโทษต่อไป เบื้องต้น บทลงโทษอาจมีตั้งแต่การพักการแข่งขัน พักการทำหน้าที่ หรือมาตรการทางวินัยอื่น ขึ้นอยู่กับระดับของการละเมิด ส่วนจังหวะปัญหาในการแข่งขันเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นพร้อมกัน 2 กรณี คือเรื่องการเหยียบเส้น และการล้ำเข้าไปในแดนคู่แข่ง โดยแม้ผล Challenge จะไม่ถูกตัดสินว่าเป็น Over Net แต่ภาพแสดงชัดว่ามีการเหยียบเส้นและเท้าล้ำเข้าไปในแดนคู่แข่ง ซึ่งเข้าข่ายฟาวล์ตามกติกาอีกข้อหนึ่ง จึงมองว่าคำตัดสินของกรรมการในจังหวะดังกล่าวถูกต้อง และแม้จะไม่พอใจคำตัดสิน นักกีฬาควรแข่งขันต่อก่อน แล้วใช้สิทธิ์ประท้วงตามขั้นตอนหลังเกม
นายบุญชัย ยังพูดถึงประเด็นความผิดพลาดของผู้ตัดสิน โดยยอมรับว่าในกีฬาตะกร้อมีโอกาสเกิดฮิวแมน เออร์เรอร์ได้ จึงมีการนำระบบชาเลนจ์ มาใช้เพื่อลดข้อผิดพลาด ซึ่งปัจจุบันสถิติการกลับคำตัดสินลดลงจากเดิมมาก แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องความไม่พอใจคำตัดสินกับการ Walk Out เป็นคนละประเด็นกัน เพราะการแข่งขันควรดำเนินต่อจนจบ แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการร้องเรียนภายหลัง ซึ่งหากการสอบสวนใช้เวลานาน อาจส่งผลต่อการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กำลังจะมาถึง จึงอยากเสนอให้สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยให้ความร่วมมือกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ