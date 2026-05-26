“เสธ.หมึก” เดินหน้าส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมส์ ตระเวนแข่งนานาชาติเก็บแต้มลุ้นตั๋วโอลิมปิก

“เสธ.หมึก” เดินหน้าส่งนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ตระเวนแข่งขันรายการนานาชาติทั้งประเภทลู่, ถนน, เสือภูเขา และบีเอ็มเอ็กซ์ เพื่ออุ่นเครื่อง ทดสอบพัฒนาการ พร้อมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ วางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ทั้งประเภทถนน, ลู่, เสือภูเขา และ บีเอ็มเอ็กซ์ ตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่อง สร้างบรรยากาศการแข่งขัน และทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 พร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปในคราวเดียวกัน
พลเอกเดชา กล่าวว่า สำหรับประเภทลู่ระยะสั้น ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2569 ได้ตระเวนแข่งขันไปแล้ว 4 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศฟิลิปปินส์, การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ UCI Track World Cup 2026 สนามที่ 2 ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสนามที่ 3 ที่ประเทศมาเลเซีย ปิดท้ายด้วย เจแปน แทร็ค คัพ สนามที่ 1 และสนามที่ 2 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ช่วงเวลาหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่การฝึกซ้อมเพื่อปรับปรุงจุดอ่อน และพัฒนากล้ามเนื้อ
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า นักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยที่มี จาย อังค์สุธาสาวิทย์, จ.ต.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา และ ส.ต.ท.ยืนยง เพชรรัตน์ รวมไปถึง ว่าที่ พ.ต.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ มีกำหนดเดินทางไปฝึกซ้อมในสนามเวโลโดรม 250 เมตร ที่ประเทศจีน เป็นเวลา 2 เดือน และจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ “แทร็ค เอเชีย คัพ 2026” ที่เวโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2569 จากนั้นจะกลับไปฝึกซ้อมที่จีนอีกครั้งจนถึงช่วงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจักรยานประเภทลู่จะแข่งขันระหว่างวันที่ 28 กันยายน-2 ตุลาคม ก่อนที่จะปิดท้ายปี 2569 ด้วยศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championships 2026 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม
“สำหรับประเภทบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิง ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ที่มี ส.อ.โกเมธ สุขประเสริฐ, นายพุทธภูมิ นาคแป้น, ส.ท.หญิง ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร และ น.ส.หทัยเพชร ใจสว่าง เป็นตัวหลัก ก็มีคิวไปแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์ บันยูวังกิ ซูเปอร์ครอส ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน จากนั้นก็จะมีนักปั่นรุ่นเยาวชนเข้ามาเสริมทัพเพื่อลงแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองนิไล ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม และต่อด้วย มาเลเซีย บีเอ็มเอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นรายการคลาส 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม เป็นทั้งการอุ่นเครื่องเอเชียนเกมส์และเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิก 2028 ทุกรายการ” พลเอกเดชา กล่าว
พลเอกเดชา เปิดเผยอีกว่า ส่วนประเภทเสือภูเขา จากแผนของ มร.โรเบิร์ต เฮอร์เบอร์ จูเนียร์ ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกัน ทีมนักปั่นเสือภูเขาไทยชุดเอเชียนเกมส์ ที่มีบรรจุแข่งขันเพียงรายการครอสคันทรี่โอลิมปิกชาย-หญิง จะยกทีมไปแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องเอเชียนเกมส์และเก็บคะแนนสะสมโลกในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน ร่วมกับนักกีฬาประเภทดาวน์ฮิล ประกอบด้วย อส.ทพ.เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ และ จ.อ. หญิง วิภาวี ดีคาบาเลส ซึ่งทั้งสองคนเป็นแชมป์เอเชียหลายสมัยร่วมประชันฝีเท้า
พลเอกเดชา กล่าวเสริมว่า สำหรับประเภทถนนชาย จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานนานาชาติ “ทัวร์ เดอ เกียงนัม” ที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน และช่วงเวลา 3 เดือนก่อนถึงเอเชียนเกมส์ จะพิจารณารายการแข่งขันที่เหมาะสมให้นักปั่นประเภทถนนชายลงอุ่นเครื่อง คาดว่าจะเป็นการแข่งขันนานาชาติในปฏิทินของสหพันธ์จักรยานานาชาติ (UCI) รายการใดรายการหนึ่งที่ประเทศจีน ขณะที่ประเภทถนนหญิง มีคิวอุ่นเครื่องเอเชียนเกมส์ ในรายการ “กรังด์ปรีซ์ จิซซัคห์” ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน ที่ประเทศอุซเบกิสถาน และมีรายการใหญ่คือ “ทัวร์ ออฟ จงหมิง ไอส์แลนด์” ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม ต่อเนื่องด้วย “ทัวร์ ออฟ กวางสี” ในวันที่ 18 ตุลาคม ที่ประเทศจีน ซึ่งทั้ง 2 รายการเป็นการแข่งขันในระดับวีเมนส์ เวิลด์ทัวร์ ระดับสูงสุดของฝ่ายหญิงที่มีคะแนนสะสมโลกสูงมาก
“นอกจากการตระเวนแข่งขันของนักปั่นทีมชาติไทยแล้ว ในการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ บันยูวังกิ ซูเปอร์ครอส 2026 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ยังเป็นเวทีในการสอบภาคปฏิบัติของ นายขัตติยะ ศรีโสดา ผู้ตัดสินชาวไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิงนานาชาติในภาคทฤษฎีมาแล้ว และหากสอบปฏิบัติผ่าน ก็จะได้สถานะเป็นผู้ตัดสินนานาชาติเต็มตัว ขณะที่การแข่งขันจักรยานทางไกล ทัวร์ เดอ เกียงนัม ที่ประเทศเกาหลีใต้ นายสาโรช กาญจนานนท์ ผู้ตัดสินแห่งชาติระดับสูง Elite National Commissaire ประเภทถนน ก็ได้รับเชิญจากเจ้าภาพให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินในการแข่งขัน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การตัดสินเตรียมความพร้อมสำหรับการยกระดับสู้ผู้ตัดสินนานาชาติในอนาคตต่อไป” พลเอกเดชา กล่าวทิ้งท้าย