10 ทีมลุยบาสเกตบอลไทยลีกซีซั่น 2026 ชิง 3 ล้าน+เงินสนับสนุนทีมละ 2 แสน แชมป์ได้สิทธิ์สู้ศึกสโมสรเอเชีย

เปิดศึกใหญ่ที่สุดของวงการยัดห่วงไทยใน "บาสเกตบอล ไทย ลีก 2026" 10 สโมสรชั้นนำของประเทศห้ำหั่นชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3 ล้านบาท บวกเงินสนับสนุนทีมละ 2 แสนถ้วนหน้า แข่งขัน 30 พ.ค. - 8 ส.ค.นี้ กระจายความมันหลากหลายจุด และมีออกต่างจังหวัด 4 จังหวัดทั้ง ปทุมธานี, ชลบุรี, ราชบุรี และ กรุงเทพฯ ด้วย ล่าสุดพบมีการเสริมทัพกันอุตลุด
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และ นายมานิต วรรธนะสาร ประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีก ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ประจำปี 2569 รายการ "บาสเกตบอล ไทยลีก (BTL) 2026" ที่ห้องประชุม ชั้น 1 (ห้องโถง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2569
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า ในปี 2569 นี้ กกท. ยังคงเดินหน้าสนับสนุนกีฬาอาชีพในทุกมิติ ทั้งในด้านงบประมาณ การจัดโครงสร้างการแข่งขันที่เป็นระบบ การยกระดับสโมสรให้มีความเป็นมืออาชีพ และการส่งเสริมให้สื่อมวลชนเข้าถึงกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อขยายฐานแฟนกีฬาให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะในกีฬาบาสเกตบอลซึ่งมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเยาวชนไทย การจัดการแข่งขัน "บาสเกตบอล ไทย ลีก 2026" จึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบลีกที่เข้มแข็ง สนับสนุนการเติบโตของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ และสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับสโมสรไปจนถึงทีมชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเป็นกำลังสนับสนุนหลักทั้งในด้านโครงสร้าง พื้นที่สนามแข่งขัน และการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้กีฬาบาสเกตบอลไทยเดินหน้าอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีโลกได้ในอนาคต
"เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันรายการนี้ คือเพื่อสร้างเวทีการแข่งขันที่มีมาตรฐานระดับอาชีพให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลไทยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ฝึกฝน และแข่งขันอย่างต่อเนื่องในระบบลีก ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาไทยให้สามารถก้าวไปสู่ระดับนานาชาติได้ในอนาคต นอกจากนี้รายการนี้ยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สโมสรในประเทศมีระบบบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก ยังเป็นกลไกหนึ่งในการขยายฐานแฟนบาสเกตบอลในประเทศไทย ให้เกิดความสนใจและติดตามกีฬาชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งวงการกีฬา เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศในภาพรวม และแชมป์รายการนี้คือแชมป์สโมสรอาชีพของไทยซึ่งจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันสโมสรเอเชียในปีถัดไป
นายมานิต วรรธนะสาร ประธานจัดการแข่งขันได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดแข่งขัน บาสเกตบอล ไทย ลีก 2026 ว่า จะมีทีมชั้นนำของประเทศ 10 ทีมร่วมชิงชัยในรอบแรก เลกแรก แข่งแบบพบกันหมด เพื่อคัดให้เหลือ 6 ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่สอง ก่อนจะนำ 4 ทีมสุดท้ายที่ผลงานดีที่สุด เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ในระบบเพลย์ออฟส์ ชนะ 2 ใน 3 เกมต่อไป โดยปีนี้จะแข่งขัน ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั้งหมด 4 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี, ชลบุรี, ราชบุรี และ กรุงเทพฯ ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2569 ชิงเงินรางวัลรวมถึงเงินสนับสนุน 5,000,000 บาท ด้วยกัน เบื้องต้นทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนในการเตรียมทีม 200,000 บาท
สำหรับรายชื่อ 10 สโมสรที่เข้าร่วมชิงชัย ประกอบด้วย 8 สโมสรเดิม ได้แก่ ไฮเทค บาสเกตบอลคลับ (แชมป์เก่า), 2.สโมสร Crypto Cobra Chiangrai (รองแชมป์เก่า) 3.สโมสร TGE บาสเกตบอลคลับ, 4.สโมสร Shoot It Dragons, 5.สโมสร BANVAS SLAMMERS TNS-TST, 6.สโมสร SRIPATUM BASKETBALL CLUB, 7.สโมสร WHITE LIONS AIR FORCE, 8.สโมสร PNRU และ อีก 2 สโมสรที่ผ่านการคัดเลือก จาก 7 ทีมเข้ามาดวลในลีกสูงสุด คือ BIG LION BASKETBALL CLUB และ JBBS DRAGON WARRIORS ซึ่งแต่ละสโมสรมีการเสริมทีมกันอย่างคึกคัก คาดว่าจะแข่งขันกันอย่างตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ในปีนี้ ประธานจัดการแข่งขัน กล่าว