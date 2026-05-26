AIS PLAY ผนึก กกท. ยิงสด เอเชียนเกมส์-เอเชียนพาราเกมส์ 2026

AIS ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลคอนเทนต์และกีฬาในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จของ AIS PLAY ในการได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 “Asian Games Aichi–Nagoya 2026” ครั้งที่ 20 และเอเชียนพาราเกมส์ 2026 “Asian Para Games Aichi–Nagoya 2026” ครั้งที่ 5 อย่างเป็นทางการ ในฐานะ Official Broadcaster บนแพลตฟอร์ม OTT Online และ IPTV พร้อมพาคนไทยร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น เตรียมเสิร์ฟครบทุกโมเมนต์สำคัญในคุณภาพ Full HD พร้อมพากย์ไทย ครอบคลุมทั้งการถ่ายทอดสด ไฮไลต์ และรีรัน ให้แฟนกีฬารับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา บนแอปเดียว รองรับทุกอุปกรณ์ ตอบโจทย์ผู้ชมยุคสตรีมมิ่ง สะท้อนศักยภาพแพลตฟอร์มสู่มาตรฐาน World Class และบทบาทการเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์กีฬาที่ครบวงจรของไทย
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS กล่าวว่า “เราร่วมมือกับ กกท. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อให้คนไทยได้รับชมมหกรรมกีฬาที่ทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของ AIS PLAY ที่ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสด Asian Games และ Asian Para Games ถือเป็นการยกระดับประสบการณ์การรับชมกีฬาของคนไทยสู่ระดับสากล และเรายังคงมุ่งมั่นให้คนไทยได้รับชมและร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้อย่างสะดวก ครบถ้วน และมีคุณภาพ พร้อมรองรับด้วยโครงข่าย No.1 Digital Infrastructure ที่มีความเสถียรและคมชัดระดับ Full HD ซึ่งการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาระดับเอเชียในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความเชื่อมั่นจากพันธมิตรระดับโลก แต่ยังตอกย้ำบทบาทของ AIS PLAY ในฐานะแพลตฟอร์มคอนเทนต์กีฬาที่ครบวงจรของไทย และเป็นจุดหมายของแฟนกีฬา โดย AIS ยังคงสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อส่งต่อพลังเชียร์ไปยังนักกีฬาไทยในทุกเวที”
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณ AIS ที่ให้ความสำคัญและร่วมสนับสนุนวงการกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่อง จากการร่วมงานกันในอดีต AIS ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการส่งมอบการถ่ายทอดสดที่มีคุณภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรับรู้และกระแสความนิยมในวงการกีฬาไทย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยมีความหวังในการคว้าเหรียญรางวัลให้ได้ถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ร่วมเชียร์อย่างใกล้ชิด แน่นอนว่า AIS จะช่วยให้เราได้มีช่องทางถ่ายทอดสดให้ชมนักกีฬาไทยอย่างครอบคลุมที่สุด ไม่ใช่แค่ขวัญกำลังใจของนักกีฬาไทย แต่ยัง เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงและเลือกชมกีฬาที่ชื่นชอบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้อีกด้วย
การคว้าสิทธิ์ครั้งนี้จึงตอกย้ำภาพลักษณ์ของ AIS PLAY ในฐานะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกีฬาชั้นนำของประเทศ และสะท้อนความตั้งใจของ AIS ในการยกระดับประสบการณ์การรับชมกีฬาของคนไทยสู่ระดับสากล