“NEXZTER BRIC Superbike 2026” เปิดจักรวาลความเร็วฮีโร่นักบิดไทยสไตล์มังงะ ฤดูกาลนี้ ปรับกติกา บุกตลาดจีน ดันไวรัล

กกท.ร่วมกับสนามช้างฯ แถลงข่าวใหญ่ใจกลางกรุงเทพ พลิกโฉม Key Visual รับฤดูกาลใหม่ ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งชัยชนะผ่านงานศิลปะลายเส้นการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่สุดเฟี้ยว สะท้อนความร่วมมือของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับ World Class ทั้งไทยและญี่ปุ่น ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมอเตอร์สปอร์ตอย่างยาวนาน พร้อมเปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่ “MFZ Racing” จากจีน สนับสนุน 3 ปีรวด เดินหน้าขยายฐานผู้ชมสู่ประเทศจีน ทั้งผ่านกิจกรรมไวรัล และการถ่ายทอดสดการแข่งขันตลอดฤดูกาลบนแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Douyin, Weibo, iQIYI และ Huya เพื่อเข้าถึงฐานแฟนมอเตอร์สปอร์ตขนาดใหญ่ และ ต่อยอดโอกาสสู่ระดับนานาชาติ
งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike 2026 (เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์) โดยมี ภาครัฐ-เอกชน ผู้สนับสนุน, ทัพนักบิดระดับแชมป์ประเทศไทย นำโดย อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์, ต่อศักดิ์ นวลสาย และนักบิดดาวรุ่งมากมาย ร่วมพูดคุยบนเวที รวมทั้งสื่อมวลชนจากหลายร้อยสำนักร่วมงานมากมาย
ภายในงานมีการแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขันและการเปิดตัวธีมเรซซิ่ง มังงะ (Racing Manga) ใครๆ ก็เป็นฮีโร่นักบิดสายเลือดไทยได้ โดยนำเอาลายเส้นการ์ตูนมาถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้บนแทร็ก แนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรากฐานทั้งในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาแบรนด์ และประสบการณ์ในโลกมอเตอร์สปอร์ตจากแบรนด์ญี่ปุ่น ตั้งแต่ NEXZTER, Honda, Yamaha ซึ่งไปจนถึง IRC ต่างมีบทบาทสำคัญในการผลักดันวงการสองล้อไทยมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตเอเชีย
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่ “MFZ Racing” ผู้ผลิตล้อแม็กสัญชาติจีน ที่บรรลุข้อตกลงสนับสนุนระยะยาว 3 ปี (2026-2028) โดยชูจุดเด่นด้านน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ควบคู่ความแข็งแกร่งและความเสถียรสำหรับการใช้งานในระดับแข่งขันสำหรับนักแข่งในรุ่น 250cc, SB2 และ SB3 สะท้อนทิศทางการยกระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์การแข่งขัน และการขยายความร่วมมือสู่ตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรมในฤดูกาลนี้
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและ กีฬามวย (กกท.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี “ระบบนิเวศมอเตอร์สปอร์ต” ที่เชื่อมต่อกันครบวงจร ตั้งแต่ NEXZTER BRIC Superbike ในระดับประเทศ, Asia Road Racing Championship ในระดับทวีป ไปจนถึง MotoGP ในระดับโลก โดย BRIC Superbike ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนานักแข่ง ทีมแข่ง และบุคลากรในอุตสาหกรรม ให้เติบโตภายใต้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการต่อยอดผลเชิงเศรษฐกิจจากการแข่งขันระดับนานาชาติสู่การท่องเที่ยว การจ้างงาน และภาพลักษณ์ประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กกท. ในการใช้กีฬาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า ปีที่ 12 นี้จะเป็นฤดูกาลที่การแข่งขันเข้มข้นขึ้น จากการปรับกติกาให้สอดคล้องกับรายการระดับเอเชีย Asia Road Racing (ARRC) และเป็นปีแรกที่ขยายฐานผู้ชมต่างประเทศ ด้วยการถ่ายทอดสดตลอดทั้งฤดูกาลไปยังประเทศจีน ผ่านแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง โต่วอิน Douyin หรือ Tiktok จีน, เว่ยป๋อ Weibo, อ้ายฉีอี้ iQIYI และ ฮูย่า Huya ไลฟ์สตรีมมิงชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีฐานแฟนมอเตอร์สปอร์ตขนาดใหญ่ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน ยังต่อยอดประสบการณ์แฟนจาก MotoGP และ ARRC สู่ BRIC Superbike ผ่านกิจกรรมและความบันเทิงภายในสนามให้เข้าถึงง่ายและสนุกยิ่งขึ้น สะท้อนพฤติกรรมผู้ชมยุคใหม่ที่ต้องการทั้งการแข่งขันและไลฟ์สไตล์ควบคู่กันไป โดย BRIC Superbike ก้าวสู่การเป็น Motorsport Platform ระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงทั้งกีฬา ธุรกิจ และอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมชูไฮไลต์การสร้างกิจกรรม Viral Challenge ทั่วเอเชีย ผ่านเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และนักบิดชื่อดัง เพื่อดึงดูดแฟนความเร็วรุ่นใหม่และกลุ่มตลาดใหม่ให้เข้าถึงเสน่ห์ของโลกสองล้อได้สนุกและใกล้ชิดยิ่งขึ้น
นายยศวีร์ โกวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด ผ้าเบรก NEXZTER กล่าวว่า ปี 2026 เป็นปีที่ 2 ของการเป็น Title Sponsor โดยล่าสุดได้ขยายสัญญาถึง ปี 2570 สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของรายการและมอเตอร์สปอร์ตไทย สำหรับ NEXZTER สนามแข่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยร่วมทำงานใกล้ชิดกับทีมแข่ง เก็บข้อมูลทั้งอุณหภูมิ การตอบสนองของผ้าเบรก และพฤติกรรมการเบรก เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ทั้งในสนามแข่งระดับสูง และสามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน การขับขี่บนท้องถนนในมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกัน ฤดูกาลนี้ยังเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานผู้ชมสู่ตลาดจีน ซึ่งมีศักยภาพสูง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเติบโตในระดับนานาชาติ และเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่เข้มข้น สนุก และเต็มไปด้วยสีสันมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
นายคณิน เหล่าจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) "ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ไออาร์ซี" กล่าวว่า IRC ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันในฐานะ Official Single Tire รุ่น Supersport 250cc พร้อมต่อสัญญาอีก 2 ปี จนถึงปี 2570 เพื่อสานต่อการพัฒนานักแข่งไทยสู่ระดับสากลอย่างเป็นระบบ ซึ่งคลาสนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของนักแข่งดาวรุ่งไทย โดย “IRC เป็นแบรนด์ที่เติบโตจากความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและองค์ความรู้จากญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถพัฒนายางที่ตอบโจทย์ทั้งการแข่งขันระดับสูงและผู้ใช้งานทั่วไปได้ในมาตรฐานเดียวกัน และเราเชื่อว่าการเติบโตของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยในวันนี้ คือแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพัฒนาไปพร้อมกันทั้งระบบ”
ส่วนปฏิทินการแข่งขันรายการ NEXZTER BRIC Superbike ฤดูกาล 2026 เตรียมระเบิดความมันส์ตลอดทั้งปี แบ่งเป็น 4 สนาม 5 เรซ โดยสนามแรก วันที่ 19-21 มิถุนายน, สนามที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม, สนามที่ 3 วันที่ 16-18 ตุลาคม และปิดท้ายฤดูกาลสุดเข้มข้นในสนามที่ 4 ดวลความเร็วรวม 2 เรซ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2569 เพื่อตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลและฉลองแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดการแข่งขันในประเทศตลอดฤดูกาลผ่าน True Visions และ True Visions Now และยังคงยิงสดกลุ่มประเทศ AEC ผ่านช่อง MVTV
แข่งขันทั้งสิ้น 4 คลาส นำโดยคลาสสูงสุดของประเทศไทย ได้แก่ Super Bike 1000cc., Super Stock 1000cc., Super Sport 600cc., Super Sport 250cc. ซึ่งผู้ชนะเลิศในรุ่น Super Stock 1000cc. (ST1), Super Sport 600cc. (SS1 Pro) และ Super Sport 250cc (SS1 Pro) จะได้รับสิทธิไวลด์การ์ดเข้าแข่งขันในศึกสองล้อรายการใหญ่แห่งทวีป “Asia Road Racing Championship” 2027 ช่วยให้นักแข่งทุกระดับได้พัฒนาฝีมือในเวทีที่เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง ขณะเดียวกันจำนวนทีมแข่งและนักแข่งที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงความสนใจจากนักแข่งต่างชาติ สะท้อนถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของรายการในระดับนานาชาติ ขับเคลื่อนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ภายใต้แนวคิด “Anyone can be a hero” ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนก้าวตามความฝันบนเส้นทางนักบิดอาชีพได้จริง
