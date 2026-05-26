"นิกส์" ชิง NBA ครั้งแรกรอบ 27 ปี "บรันสัน" คว้า MVP ตะวันออก

นิว ยอร์ก นิกส์ กวาดซีรีส์ 4-0 เกม ถล่ม คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ขาดลอย 130-93 ที่สนามร็อคเก็ต อารีนา วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม เข้ารอบชิงชนะเลิศ ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ครั้งแรก ตั้งแต่ปี 1999
คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส สกอร์สูงสุด 19 แต้ม 14 รีบาวน์ด โอจี อนูโนบี ส่อง 17 แต้ม แลนดรี ชาเม็ต ลุกจากม้านั่งสำรอง ทำไป 16 แต้ม และ ไมคาล บริดเจส กับ เจเลน บรันสัน ซัดคนละ 15 แต้ม ยืดสถิติ นิกส์ ชนะ 11 เกมรวด เฉพาะเพลย์ออฟ โดยทีมชนะเพลย์ออฟมากกว่า 10 เกมทีมสุดท้าย คือ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส ชุดแชมป์ปี 2017 ทำไว้ 15 เกม
ชัยชนะ 10 จาก 11 เกมของ นิกส์ สกอร์ห่างกันอย่างน้อย 10 แต้ม คิดเป็นผลต่างสกอร์เฉลี่ย 23.7 แต้ม
บรันสัน ผู้จุดประกายคัมแบ็กควอเตอร์ 4 เกม 1 ได้รับเสียงโหวตคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) รอบชิงชนะเลิศ สายตะวันออก อย่างเป็นเอกฉันท์ ทำสกอร์เฉลี่ย 25.5 แต้ม 7.8 แอสซิสต์ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 49 เปอร์เซ็นต์ ตลอดซีรีส์
นิกส์ ถอดผู้เล่นตัวจริงทั้งหมด ขณะเหลือเวลามากกว่า 7 นาทีครึ่ง และนำห่าง 35 แต้ม ท่ามกลางแฟนๆ ตะโกน "Knicks in 4 (นิกส์ ชนะ 4-0 เกม)" กลบเสียงเชียร์เจ้าถิ่น
นิว ยอร์ก แชมป์สายตะวันออก ยืนรอผู้ชนะระหว่าง โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า กับ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส (เสมอกัน 2-2 เกม) เริ่มเกม 1 วันที่ 4 มิ.ย. ที่โอกลาโฮมา ซิตี หรือ ซาน อันโตนิโอ เนื่องจากสถิติฤดูกาลปกติดีกว่า
ขณะที่ แคฟส์ อาศัย โดโนแวน มิตเชลล์ แบกทีม 31 แต้ม แต่ไม่รอดถูกกวาดซีรีส์ครั้งแรก นับตั้งแต่แพ้ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส 0-4 เกม รอบชิงชนะเลิศ ปี 2018