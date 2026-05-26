ขายหน้าไปทั่วโลก สื่อฟินแลนด์ประโคม “ซาโล” ตำนานนักขับเอฟวัน ถูกโจรไทยกรีดขาเหวอะหวังชิงทรัพย์

มิกา ซาโล อดีตนักแข่งรถสูตรหนึ่งชาวฟินแลนด์วัย 59 ปี ถูกคนร้ายที่ขี่มอเตอร์ไซต์ใช้มีดกรีดที่ขา ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายในกรุงเทพ ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าตัวต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต้องเย็บถึง 28 เข็ม ตามการรายงานของสื่อประเทศฟินแลนด์
ซาโล เผยกับหนังสือพิมพ์ Ilta-Sanomat ของฟินแลนด์ฟังว่า เหตุเกิดในช่วงเย็นวันอังคารใกล้กับโรงแรมที่พัก ขณะที่ตนกำลังข้ามถนน มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับเฉียดผ่านตนเอง ซึ่งตนรู้สึกแค่เหมือนมีอะไรมาสะกิดเบาๆ จากนั้นจึงเดินต่อตามปกติ กระทั่งชายคนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 50 เมตรตะโกนบอกว่า เลือดกำลังไหลออกจากขา ตนจึงก้มลงมองและพบว่ารองเท้าเปื้อนเลือดจนทั่ว ตนจึงรีบนั่งแท็กซี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายนั้น ทำเพื่อต้องการกรีดสายกระเป๋าสะพายเพื่อวิ่งราวทรัพย์ แต่พลาดคมมีดสะบัดมาโดนขาของ ซาโล จนเป็นแผลฉกรรจ์ยาว ซึ่ง ซาโล ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่ากับสื่อของฟินแลนด์ด้วยว่า มีเหยื่ออีก 5 คนที่ถูกส่งเข้ามารักษาด้วยบาดแผลลักษณะเดียวกันเป๊ะ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้แพทย์พบบาดแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ขาของซาโล และกล้ามเนื้อฉีกขาด ต้องเย็บกล้ามเนื้อ 8 เข็ม และผิวหนังอีก 20 เข็ม รวมทั้งสิ้น 28 เข็ม โดยปัจจุบันอาการของ ซาโล ปลอดภัยแล้ว ขณะที่ แอนนิกา ซาโล ภรรยาของซาโล เมื่อทราบเรื่องก็รีบบินด่วนมาที่ไทยทันที เพื่อมาดูอาการของสามีทันที