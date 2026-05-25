ปทุมธานีปลื้ม “RANGSIT ESPORTS CHALLENGE ปีที่ 4” กระแสแรง ดันอีสปอร์ตคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี จัดทัวร์นาเมนต์ ROV RANGSIT ESPORTS CHALLENGE (อาร์โอวี รังสิต อีสปอร์ต ชาเลนจ์) ปีที่ 4 กระแสตอบรับยังแรงต่อเนื่อง มีเยาวชนและชาวเกมเมอร์ในพื้นที่เข้าร่วมชิงชัยคึกคัก พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี

การแข่งขันจัดขึ้นที่ลานZpotlight (สปอตไลต์) ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภายในงานยังมี พันเอก ดร.อภิธัช เสาะการ นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายชยุต สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต นายจิระพงษ์ คุ้มวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายอานนท์ นุ่นสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี นายชั้น รักสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับรายการนี้ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและผู้สนใจด้านอีสปอร์ตได้แสดงความสามารถ รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า จากกระแสการตอบรับจากการจัดรายการนี้ เมื่อปีที่แล้วเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เดินหน้าจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และได้พัฒนาขีดความสามารถในด้านกีฬาอีสปอร์ต เพื่อให้กีฬาอีสปอร์ต มีการพัฒนาให้ทันสมัย สามารถพัฒนาประชาชนระดับชุมชน ตำบลและอำเภอต่าง ๆ จึงทำให้การจัดการแข่งขันรายการนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีด้วย เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอีสปอร์ตให้แก่เยาวชนชาวรังสิตและปทุมธานี

สำหรับการแข่งขันรายการนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขัน ROV RANGSIT ESPORTS CHALLENGE (อาร์โอวี รังสิต อีสปอร์ต ชาเลนจ์) ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท และการแข่งขัน Mobile Legends : Bang Bang (MLBB) ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท โดยทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดไว้ว่า ผู้เข้าแข่งขันในทีมอย่างน้อย 2 คน ต้องศึกษาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี อาศัยอยู่ในปทุมธานี หรือ ทำงานอยู่ในปทุมธานี

สรุปผลการแข่งขัน ROV RANGSIT ESPORTS CHALLENGE ผลปรากฏว่า ทีม Rockstar Dream คว้าแชมป์ไปครอง รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเหรียญทอง ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Aether รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเหรียญเงิน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Yorn Esports รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเหรียญทองแดง 

ขณะที่การแข่งขัน Mobile Legends : Bang Bang (MLBB) รอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท ผลปรากฏว่า ทีม Aogiri (AG) คว้าแชมป์ไปครอง รับเงินรางวัล 7,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Tenacity Academy รับเงินรางวัล 3,000 บาท






