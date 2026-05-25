7 ยิมนาสติกลีลาคว้าตั๋วลุยเอเชียนเกมส์ 2026

นักกีฬายิมนาสติกลีลาสาวไทย ทั้ง 7 คน ทำภารกิจด่านแรกผ่านฉลุย รั้งอันดับ 9 คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตามคาด “ครูไก่” ย้ำยังต้องกลับมาทำการบ้านอย่างหนัก เวลาที่เหลือ 3 เดือน โอกาสยังเปิดกว้างสำหรับการคว้าเหรียญรางวัล
จากการที่ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 17 ทั้งประเภทเดี่ยว ประชาชน , ประเภทเดี่ยวเยาวชน และ ประเภทกรุ๊ป 5 คน ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2569 ณ เมือง บิชเคก ประเทศคีร์กีซสถาน เพื่อลุ้นโควตาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - วันที่ 4 ตุลาคม 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับนักกีฬา นักกีฬาจำนวน 9 คน ประกอบด้วย “แสนดี” สิขรี สุทธิรักษ์, “มีตังส์” สิตานัน เอกบรรณสิงห์ , “ดรัณ” สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์, โจโจ ทวินันท์, ปัณฑิตา ทองสอง, ภรณ์นัชชา เจตธำรง,พิชญธิดา เกตุสกุล, รักต์กันท์ ชัยโชณิชย์ และ ไออุ่น คุณรักษา โดยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ครั้งนี้ ในประเภทซีเนียร์ มีนักกีฬาเดินทางมาแข่งขันจำนวน 18 ชาติ ให้สิทธิ์นักกีฬาแต่ละชาติส่งได้ชาติละไม่เกิน 2 คน ขณะที่ประเภทกรุ๊ป (5 คน) มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 10 ชาติ เนื่องจากเป็นสนามคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นบางชาติที่ได้สิทธิ์แข่งขันเอเชียนเกมส์แล้ว ไม่ได้เดินทางมาแข่งขัน
ล่าสุดการแข่งขันได้จบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า 2 นักกีฬายิมนาสติกสาวไทย สิตานัน เอกบรรณสิงห์ และ สิขรี สิทธิรักษ์ ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 เป็นที่แน่นอนแล้ว เนื่องจาก สิตานันท์ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศบุคคลรวม เช่นเดียวกับ “แสนดี” สิขรี สุทธิรักษ์ ขณะที่ประเภทกรุ๊ป (5 คน) ได้ผ่านเข้าชิงรายการประเภท 3 ห่วง 4 คฑา ทำให้นักกีฬายิมนาสติกลีลาของไทย ประเภทซีเนียร์ จำนวน 7 คน ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - วันที่ 4 ตุลาคม 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น ครบทุกคน ยกเว้น “ดรัณ” สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ กับ โจโจ ทวินันท์ ยังเป็นประเภทเยาวชน เตรียมไว้แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่ประเทศมาเลเซีย ปีหน้า
สำหรับจำนวน 14 ชาติ ที่ทำคะแนนผ่านรอบคัดเลือก และได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ในเดือนกันยายน ที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย อุซเบกิสถาน, จีน, คาซัคสถาน, ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้, คีร์กิซสถาน, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ไทย, สปป.ลาว, ไต้หวัน, อินเดีย, อินโดนีเซีย และ ฮ่องกง
“ครูไก่” ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม ยอมรับว่า การแย่งชิงโควตาเอเชียนเกมส์ 2026 ยากมากเนื่องจากแต่ละชาติมีการเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดี แต่นักกีฬาประเภทบุคคลทั้ง 2 คน สวมหัวใจของความเป็นไทย สู้กับคู่แข่งอย่างสุดความสามารถ และได้อันดับที่ 9 จาก 14 ชาติ ถือว่าน่าชื่นชม ขณะที่ประเภทกรุ๊ป 5 คน คะแนนใกล้เคียงกันมาก แต่ยังมีการบ้านให้แก้ไขอย่างมาก กลับเมืองไทยยังมีเวลาอีก 3 เดือน โอกาสคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์ยังเปิดกว้างสำหรับทีมสาวไทย