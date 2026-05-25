“ศรุดา” โชว์ฟอร์มนักหวดเยาวชนทีมชาติ “พิชญ์พงษ์” ประเดิมชัยศึกเอเชียนโฟร์ทีน

สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (1) 2026" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยเริ่มรอบเมนดรอว์ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2569
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (สาย 32 คน) ศรุดา สุดตา นักหวดเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน โชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม เอาชนะ ปาริวิตะ เวทาคิริ จากอินเดีย โดยไม่เสียแม้แต่เกมเดียว 6-0 และ 6-0 ศรุดา ฉลุยรอบสอง 16 คนสุดท้าย พบกับ วิมุตติญา พงษ์หนู เยาวชนทีมชาติไทยเช่นกัน ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 3 ของรายการ ที่รอบแรก เอาชนะ คริสตี้ เฉิง จากสิงคโปร์ 2-0 เซต 6-1, 6-0
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 32 คน) พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ นักเทนนิสไทย ก็ประเดิมชัยได้เช่นกัน หลังจากเอาชนะ ไบรอัน ฮาร์โตโน จากสิงคโปร์ 2-0 เซต 6-2, 6-1 พิชญ์พงษ์ ทะยานเข้ารอบสอง 16 คน ต่อไป
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก พัชรญดา รังษี ชนะ โคลอี้ โรบิน (ฮ่องกง) 6-0, 6-3, ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น ชนะ เคทลิน ซูอาห์ ลี (สหรัฐฯ) 6-2, 6-2, จัสมิน มณีชยางกูร ชนะ วาร์วารา คูไวต์เซวา (วาง 7) 6-7(1-7), 7-5 และ 6-4, พินมุกดา สมศรี ชนะ รัตน์พร สกุลเรืองโรจน์ 6-0, 6-0
ชายเดี่ยว รอบแรก พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ ชนะ เอแดน ชิง (สิงคโปร์) 6-2, 6-0, อภิวัฐ เครือวัลย์ ชนะ คัมรอนเบค อาลีมอฟ (5-อุซเบกิสถาน) 6-1, 6-1, อินทัช สุภาจันทรสุข ชนะ แม็กซีม โรบิน (ฮ่องกง) 6-2, 6-4