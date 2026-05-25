วินด์เซิร์ฟไทยคว้าตั๋วชิงแชมป์โลก 2026 รวม 4 ที่นั่ง

ปิดฉากวินด์เซิร์ฟ ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ 2026 ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ปรากฏว่า 4 นักโต้คลื่นไทยสุดเฉียบ “วิล-นิติพัฒน์-ศิริพร-ชนัฐกานต์” คว้าโควตาลุยรายการชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน พ.ศ.2569
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการ ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ 2026 ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 16–23 พฤษภาคม 2569 โดยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ปรากฏว่า รุ่นไอคิว ฟอยล์ ชาย วิล แมคมิลลัน ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 20 ปี จบอันดับ 50 แต้มเสีย 290 คะแนน ติดกลุ่มโกลด์ ฟลีท พร้อมคว้าโควตาลุยศึกชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน พ.ศ.2569
ขณะที่ จ.อ.นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์ จบอันดับ 91 แต้มเสีย 345 คะแนน ได้โควตาศึกชิงแชมป์โลก, วชิรวิทย์ หมั่นบำรุง จบอันดับ 107 แต้มเสีย 501 คะแนน, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง จบอันดับ 111 แต้มเสีย 523.71 คะแนน และ วชิรวิทย์ ทนอุป จบอันดับ 113 แต้มเสีย 529 คะแนน
ขณะที่ รุ่นไอคิว ฟอยล์ หญิง จ.ต.ศิริพร แก้วดวงงาม จบอันดับ 64 แต้มเสีย 319 คะแนน ได้โควตาศึกชิงแชมป์โลก และ ชนัฐกานต์ เจริญสุข จบอันดับ 74 แต้มเสีย 410 คะแนน ได้โควตาศึกชิงแชมป์โลก
ทั้งนี้ คณะนักกีฬา พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ และ นายศักดา สกุลแฟง 2 ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จะเดินทางด้วยรถยนต์จากเมืองปอร์ติเมา มายังเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี อีกกว่า 2,000 กิโลเมตร เพื่อโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น