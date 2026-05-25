AIS PLAY จับมือ NBA จัดเต็ม 2 อีเวนต์ใหญ่ ดึง "ดีอังเดร จอร์แดน" สานฝันเยาวชนไทย-จัดปาร์ตี้ชมสดศึกชิงแชมป์สาย

AIS PLAY จับมือกับ NBA ลีกบาสเกตบอลระดับโลก จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อแฟนบาสเกตบอลชาวไทย ที่ AIS SIAM เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม พร้อมไฮไลท์สำคัญคือการดึงตัว ดีอังเดร จอร์แดน นักบาสเกตบอลจากทีมนิวออร์ลีนส์ เปลิแกนส์ อดีตแชมป์ NBA เมื่อปี 2023 และผู้เล่นระดับ NBA All Stars ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ดีอังเดร จอร์แดน ได้ร่วมกิจกรรม “FAST BREAK THE FUTURE" ที่ AIS SIAM เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ภายใต้แนวคิด "ส่งต่อเกม ส่งต่ออนาคต" เปิดโอกาสให้นักบาสเกตบอลเยาวชนไทยกว่า 100 คน ได้ร่วมพบปะ รับฟังประสบการณ์ และส่งต่อแรงบันดาลใจจาก ดีอังเดร จอร์แดน เพื่อสานต่อความฝันในการเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพในอนาคต พร้อมกันนี้ยังมีการมอบโชคเป็นแพ็กเกจดูกีฬาจาก AIS PLAY ให้กับเยาวชนผู้โชคดีภายในงานอีกด้วย
จากนั้นในวันที่ 24 พฤษภาคม ได้มีกิจกรรม "AIS PLAY x NBA Watch & Meet: PLAY OFF Edition" สานต่อความมันส์ด้วยงานที่ชวนแฟนบาสชาวไทยมาร่วมลุ้นการแข่งขัน NBA นัดชิงแชมป์สายตะวันออกสุดเข้มข้น ระหว่าง คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส กับ นิวยอร์ก นิกส์ พร้อมเปิดโอกาสสุดพิเศษให้ลูกค้า AIS ได้กระทบไหล่ และร่วมกิจกรรม Meet and Greet เพื่อรับสิทธิถ่ายภาพและรับของที่ระลึกจากมือของ ดีอังเดร จอร์แดน แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้มาก่อน
สำหรับแฟนกีฬาที่ไม่อยากพลาดความมันส์ของบาสเก็ตบอล NBA ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของการแข่งขัน ในรอบชิงแชมป์สาย ก่อนจะตัดสินว่าใครเป็นแชมป์ประจำฤดูกาลปีนี้
ลูกค้าเอไอเอส สามารถสมัครแพ็กเกจ NBA 2025-26 ได้ในราคาสุดคุ้ม เพียง 249 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) รับชมสดทุกแมตช์สำคัญ ครบทั้งฤดูกาลปกติ รอบเพลย์ออฟ และอีเวนต์พิเศษอย่าง All-Star Weekend ผ่าน AIS PLAY
พิเศษ! แพ็กเกจนี้มาพร้อม Prime Video ให้เข้าถึงคอนเทนต์บันเทิงระดับโลก พร้อมชมแมตช์เอ็กซ์คลูซีฟตลอดฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น Emirates NBA Cup, Play-In Tournament และ NBA Finals สมัครกด *678*23# โทรออก
