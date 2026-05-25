ทีเอสยู จับมือ ซูเปอร์สปอร์ต สร้างคอมมูนิตี้เทนนิสสมัครเล่น

ทีเอสยู ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ซูเปอร์สปอร์ต ผุดโครงสร้างคอมมูนิตี้เทนนิสสมัครเล่นระดับประเทศ เพื่อยกระดับวงการเทนนิสสมัครเล่นไทยให้เติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
การแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ โดยมีผู้บริหาร บุคคลสำคัญในวงการกีฬาและธุรกิจ นักกีฬาเทนนิสมืออาชีพ นักเทนนิสสมัครเล่น ศิลปิน ดารา นักแสดง และผู้ชื่นชอบกีฬาเทนนิสเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
“ฮาย”นิพิฐพนธ์ พึ่งธรรมธนภูมิ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทนนิส ซัมมิท ยูนิเวิร์ส จำกัด หรือ ทีเอสยู กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของคอมมูนิตี้เทนนิสในประเทศไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเติบโตในระดับประเทศ โดย ทีเอสยู ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Supersports ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์แบบเอกสิทธิ์ หรือ Exclusive Strategic Partnership อย่างเป็นทางการ
คุณนิพิฐพนธ์อีกกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ทีเอสยู เริ่มต้นจากเป้าหมายในการสร้างคอมมูนิตี้สำหรับนักเทนนิสสมัครเล่น เนื่องจากมองเห็นช่องว่างระหว่างนักกีฬาในระดับมืออาชีพกับผู้เล่นทั่วไป รวมถึงผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเทนนิส และต้องการพื้นที่ในการพัฒนาทักษะ การแข่งขัน และการเชื่อมต่อกับผู้คนที่มีความสนใจเดียวกัน ขณะเดียวกัน กระแสของโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Longevity ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทีเอสยูที่เชื่อว่ากีฬาเทนนิสสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาว ทั้งในมิติของการออกกำลังกาย การเข้าสังคม และการสร้างไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพ
ทีเอสยูยังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่นำแนวคิด NTRP Rating ซึ่งพัฒนาโดย United States Tennis Association หรือ USTA มาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย จนทำให้การพูดถึงระดับผู้เล่น เช่น 3.0-5.0 เริ่มกลายเป็น ภาษากลางในคอมมูนิตี้เทนนิสสมัครเล่นไทย
นอกจากนี้ทีเอสยู ยังได้วางระบบมาตรฐานการแข่งขัน การจัดระดับผู้เล่นสมัครเล่น และการจัด Ranking ที่เหมาะสมกับผู้เล่นจริงในคอมมูนิตี้ โดยเตรียมเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการวางมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเทนนิสสมัครเล่นในประเทศไทย
ปัจจุบันทีเอสยูมีนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันจริงในระบบมากกว่า 1,000 คน เกิดการแข่งขันแล้วหลายพันแมตช์ และมีคอมมูนิตี้ที่มีการเล่นอย่างต่อเนื่องทุกวันผ่าน ทีเอสยูคลับ โดยการเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นจากกิจกรรมหลักของทีเอสยูไม่ว่าจะเป็น TSU Tournament, TSU Arena, TSU Bootcamp และ TSU League ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้
สำหรับความร่วมมือกับ Supersports ในครั้งนี้ คุณนิพิฐพนธ์ระบุว่า Supersports ไม่ได้เป็นเพียงร้านค้ากีฬา แต่เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการกีฬาในประเทศไทย เมื่อแนวคิดของทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกัน จึงนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้าง National Community Tennis Ecosystem หรือโครงสร้างคอมมูนิตี้เทนนิสระดับประเทศ พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด “A Future of Tennis Culture” ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย“ ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนทั่วไป แต่คือการร่วมกันวางรากฐานคอมมูนิตี้เทนนิสสมัครเล่นระดับประเทศ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้กีฬา และยกระดับประสบการณ์ผ่านการเชื่อมต่อการแข่งขัน ผู้คน กิจกรรม รวมถึงสินค้าและบริการด้านกีฬา” คุณนิพิฐพนธ์กล่าว
คุณนิพิฐพนธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันหลายภาคส่วนเริ่มให้ความสำคัญกับคอมมูนิตี้เทนนิสมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางของวงการกำลังเติบโตและก้าวเข้าสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน โดยทีเอสยูยังคงมุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนหลักของคอมมูนิตี้เทนนิสไทย เพื่อผลักดันการเติบโตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
“ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้น ไม่ใช่เพียงของทีเอสยูแต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของคอมมูนิตี้เทนนิสในประเทศไทย ภายใต้สโลแกนที่ยึดถือมาตั้งแต่เริ่มต้น คือ ‘A TOURNAMENT THAT IS NOT JUST COMPETITION’ หรือการแข่งขันที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขัน”
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารและบุคคลสำคัญในวงการกีฬาและธุรกิจเข้าร่วม อาทิ คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด, คุณนิธิ นาคะเกศ กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริมเพบีช พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และที่ปรึกษา Tennis Summit Universe, คุณสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน, คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing บริษัท Central Pattana PCL., คุณเด็ด ชินสุภัคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท K Food Guru Co., Ltd. รวมถึง คุณแทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมืออันดับ 19 ของโลก
นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาเทนนิสมืออาชีพ นักเทนนิสสมัครเล่น ศิลปิน ดารา นักแสดง และผู้ชื่นชอบกีฬาเทนนิสเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ บอม - นนทัช ธนวัฒน์ยรรยง, เกี๊ยก - วัทธิกร เพิ่มทรัพย์หิรัญ, กัน - รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ และ บี๊บ - ศิรสัณห์ หอวิจิตร สะท้อนให้เห็นถึงพลังของคอมมูนิตี้เทนนิสสมัครเล่นไทยที่กำลังเติบโตและได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันวงการเทนนิสสมัครเล่นไทย สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมการแข่งขัน และกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Tennis Summit Universe