ความอัปยศในวงการตะกร้อโลก เมื่อมีมือที่มองไม่เห็น ทำลายเกมส์กีฬา

ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก 2026 ที่แดนเสือเหลืองมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์ที่นักหวดลูกหวายไทยปักหมุดจะคว้าแชมป์ทุกรายการเพื่อกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้ง
ที่น่าสนใจศึกนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านที่ระยะหลังได้บ่มเพาะนักหวดลูกหวายหน้าใหม่เพื่อทดแทนรุ่นพี่ที่โรยราและหวังว่าในทุกรายการที่ลงสนามเขาจะต้องยืนหนึ่ง
ด้านทัพไทยภายหลังเสียความเป็นเจ้าในย่านอาเชียนด้วยการพลาดการคว้าเหรียญทองของนักเตะทีมชายให้คู่ต่อกรต่อหน้าแฟนๆในบ้านเมื่อครั้งซีเกมส์ 2025 ก็ผนึกพลังร่วมด้วยการดึงสต๊าฟผู้ฝึกสอนและนักเตะชุดใหม่ที่เห็นว่าพร้อมที่สุดเข้ามารับใช้ชาติ
ยิ่งศึกชิงแชมป์โลก 2026 ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่นักเตะไทยจะพิสูจน์ศักยภาพให้โลกรู้ว่าในวงการตะกร้อนั้นนักเตะจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เป็นสองรองใคร
สำหรับศึกนี้นักหวดลูกหวายไทยสามารถสร้างชื่อด้วยการก้าวสู่โพเดียมคว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวด้วยการปราบเสือเหลืองมาเลเซียต่อหน้าแฟนๆเจ้าถิ่นได้อย่างสะใจ
การปราบนักหวดจอมทรนงอย่างทีมเจ้าบ้านในประเภททีมเดี่ยวได้ถึงถิ่นอย่างสมศักดิ์ยิ่งสร้างความมั่นใจให้ทัพไทยในการที่ก้าวไปคว้าแชมป์ประเภททีมชุด
แต่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่าวงการตะกร้อโลกจะเกิดรอยด่างหรือความอัปยศที่มาจากน้ำมือของผู้ตัดสินจากเมืองลอดช่องสิงคโปร์นาม “โมฮัมเหม็ด ราดี้” ที่พยายามจะยืนอยู่ข้างทีมเจ้าบ้าน
เหตุผลหรือปรากฎการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ตัดสินจากสิงคโปร์รายนี้ได้สร้างความอัปยศให้กับวงการตะกร้อโลกก็เนื่องมาจากการพิสูจน์แข้งในทีม B ซึ่งทัพไทยจะพลาดท่าอีกไม่ได้หลังจากชุด A ปราชัยไปก่อนหน้านี้
และแล้วนักเตะชุด B ก็ไม่พลาดเมื่อกลับมาคว้าชัยเหนือเจ้าบ้านไป 2-0 เซตตีเสมอได้สำเร็จส่งผลให้ต้องดวลกันต่อในทีม C
แต่แล้วเกมก็มาเดือดเมื่อทีม C ของไทยซึ่งตามหลังเสือเหลืองอยู่ 1 เซตและต้องคว้าชัยในเซตที่ 2 เพื่อต่อลมหายใจในเซตที่ 3
สำหรับ ความอัปยศอันเนื่องจากน้ำมือของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ก็เกิดขึ้นในเซตที่ 2 ขณะที่ทัพไทยนำคู่ต่อกรอยู่ 14-13 และในขณะเดียวกันเมื่อนักตะไทยขึ้นฟาดเหนือเน็ตส่งผลให้ลูกพลาสติกตกในแดนคู่ต่อสู้และนั่นก็หมายความว่าแต้มนั้นทัพไทยจะเป็นผู้กลับมาตีเสมอและต้องไปตัดสินกันในเซตที่ 3 ต่อ
แต่ความหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อผู้ตัดสินอย่าง “โมฮัมเหม็ด ราดี้” กลับมองว่านักเตะไทยทำฟาวล์ทั้งๆที่ทีมงานไทยขอชาลเลนจ์และผลพบว่าไม่ฟาวล์
อย่างไรก็ตามด้วยการที่ผู้ตัดสินรายนี้ถูกจัดมาเพื่อยืนอยู่ข้างเจ้าบ้านโดยเฉพาะและทำอย่างไรก็ตามที่จะให้ทีมเสือเหลือขึ้นโพเดียมเป็นเจ้าในกีฬาตะกร้อชิงแชมป์โลก 2026 ให้ได้
จากปรากฎการ์ณรอยด่างหรือความอัปยศดังกล่าวถึงแม้นักหวดไทยจะวอล์กเอาต์ ไม่แข่งต่อและยอมขึ้นรับเหรียญในภายหลังก็สะท้อนให้เห็นว่าวงการตะกร้อโลกในยุคนี้ยังมีมือที่มองไม่เห็นที่ตาบอดหูหนวกจนทิ้งและลืมซึ่งความยุติธรรมหรือสปิริตของเกมกีฬาไปอย่างน่าเสียดาย
กลับมาที่ทัพไทยสำหรับศึกนี้ถือว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา สต๊าฟโค้ช และผู้เกี่ยวข้องต่างทำหน้าที่เพื่อชาติได้อย่างดียิ่ง
และขอให้เตรียมลับเขี้ยวเล็บให้พร้อมเพื่อสู้ศึกแห่งศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่อย่างเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้เพราะศึกนั้นจะได้พิสูจน์ความเป็นเจ้าของวงการตะกร้อโลกกับเสือเหลืองมาเลเซียโดยมีเหรียญทองเป็นเดิมพันในถิ่นของชาติเป็นกลางอย่างเมืองปลาดิบญี่ปุ่น
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร