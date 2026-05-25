"แซนดี้" ยอมรับออกสตาร์ทไม่สวย เปิดฤดูกาลศึก TSS The Super Series by B-Quik 2569

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค ยอดนักขับสายเลือดไทย ดีกรีแชมป์รุ่น Super Car GT3 ถึง 3 สมัย (ปี 2562, 2563 และ 2565) ลงแข่งนัดเปิดฤดูกาลสุดดราม่า ได้เก็บแต้มสะสมกลับบ้านเพียงเรซเดียว ในรุ่น Super Car GT3 รายการ TSS The Super Series by B-Quik 2569 สังกัดทีม บี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing)
แซนดี้ลงแข่งขันด้วยรถหมายเลข #888 Audi R8 LMS Evo II ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาวมาดากัสการ์ Iaro Razanokoto โดยทั้งคู่และทีม แสดงศักยภาพมีลุ้นแชมป์ตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน หลังทำผลงานได้ดีในการทดสอบรถในวันพุธและพฤหัสบดี ก่อนเข้าสู่โปรแกรมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ ซึ่งรถหมายเลข 888 ทำเวลาอยู่แถวหน้าของตารางในทุกวันฝึกซ้อม
ในรอบควอลิฟายวันศุกร์ Iaro ลงทำหน้าที่ในรอบควอลิฟายแรก และทำผลงานยอดเยี่ยม คว้าอันดับที่ 3 ส่วนควอลิฟายที่ 2 เป็นหน้าที่ของแซนดี้ ที่กดเวลาต่อรอบสุดโหดคว้าโพลโพซิชันสำหรับการแข่งขันเรซ 2 ของ วันอาทิตย์
อย่างไรก็ตาม เรซแรกในวันเสาร์กลับเริ่มต้นไม่สวยสำหรับรถแข่งหมายเลข 888 เมื่อ Iaro ออกสตาร์ทเพียงไม่กี่วินาที ก็เกิดอุบัติเหตุในโค้งแรกกับคู่แข่ง ส่งผลให้รถทั้งสองคันหมุน และรถหมายเลข 888 ยางแตก แม้จะเจอปัญหา แต่ทีมยังสามารถกู้สถานการณ์ในช่วงเข้าพิตตามกฎ ก่อนส่งรถต่อให้แซนดี้ ซึ่งขับไล่ขึ้นมาจบอันดับที่ 5 ได้อย่างยอดเยี่ยม
ส่วนการแข่งขันเรซ 2 วันอาทิตย์ เดิมทีดูเหมือนจะเป็นโอกาสนัดล้างตาหลังคว้าโพลโพซิชัน แต่แซนดี้กลับถูกปรับกริดสตาร์ท เนื่องจากเหตุการณ์ในเรซแรก ทำให้รถ หมายเลข 888 ต้องออกสตาร์ท จากท้ายแถว
แม้จะเสียเปรียบ แต่แซนดี้โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงในรอบแรก ไล่แซงคู่แข่งหลายคันจนขึ้นมาถึงอันดับที่ 2 ตั้งแต่จบรอบแรก ก่อนที่การแข่งขันจะกลายเป็นการต่อสู้อย่างดุเดือดของกลุ่มผู้นำ 3 คัน และในที่สุดแซนดี้ก็สามารถขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม ความหวังในการคว้าชัยต้องจบลงอย่างน่าเสียดาย เมื่อรถ หมายเลข 888 ยางแตกขณะนำการแข่งขัน หลังกลับเข้าพิท รถยังประสบปัญหาต่อเนื่อง จนแซนดี้ จำเป็นต้องถอนตัวจากการแข่งขันในที่สุด
แซนดี้กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า “แน่นอนว่านี่ไม่ใช่การเริ่มต้นฤดูกาล TSS ที่ดีที่สุด แม้เราจะมีความเร็วที่ดีมาก แต่เหมือนโชคไม่เข้าข้าง เราจะนำบทเรียนครั้งนี้ไปพัฒนา และหวังว่าจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในสนามต่อไปที่บางแสน”
การแข่งขันสนามถัดไปของ Thailand Super Series 2026 จะจัดขึ้นที่สนามสตรีทเซอร์กิต จ.ชลบุรี ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้