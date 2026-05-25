"รัสเซลล์" เครื่องยนต์ขัดข้อง "อันโตเนลลี" คว้าแชมป์แคนาดาฯ ทิ้ง 43 แต้ม

จอร์จ รัสเซลล์ นักซิ่ง เมอร์เซเดส ออกจากการแข่งขันฟอร์มูลา วัน รายการ แคนาเดียน กรังปรีซ์ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ส่งผลกระทบต่อการแย่งแชมป์โลก โดย คิมี อันโตเนลลี เพื่อนร่วมทีม คว้าแชมป์แบบส้มหล่น
2 นักขับ เมอร์เซเดส แย่งชิงผู้นำ โดยสลับตำแหน่งกันหลายครั้ง และไล่ล่่่ากันอย่่างดุเดือด กระทั่งรถของ รัสเซลล์ จอดนิ่งรอบที่ 30
ชัยชนะเรซที่ 4 ติดต่อกันชอง อันโตเนลลี บวกกับ รัสเซลล์ แข่งไม่จบ โดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากเครื่องยนต์ชัดข้อง ทำให้ นักชับชาวอิตาเลียน เก็บเพิ่มเป็น 131 คะแนน ขึ้นนำตารางคะแนนประเภทนักขับ ทิ้งห่างคู่หูชาวสหราชอาณาจักร 43 แต้ม
ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัยสังกัด เฟอร์รารี อาศัยสัญญาณ VSC เข้าใกล้ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน จาก เรด บูลล์ ช่วง 13 รอบสุดท้าย แล้วขับขี่อย่างอดทน กระทั่งแซง เวอร์สแตพเพน รอบที่ 62 หรือ 6 รอบสุดท้าย เข้าเส้นชัยอันดับ 2
ขณะที่ เวอร์สแตพเพน พยายามทวงอันดับคืน โดยตามกดดัน แฮมิลตัน ช่วงท้ายเรซ แต่ไม่สำเร็จ จบอันดับ 3 ซึ่งเป็นการยืนโพเดียมครั้งแรกของฤดูกาล 2026