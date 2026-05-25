"มิลาน" สะดุด "โคโม" ซิวโควตา แชมเปียนส์ ลีก ครั้งแรก

โคโม คว้าโควตา ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก ครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสร โดยถล่ม เครโมเนเซ 10 คน ขาดลอย 4-1 ศึกกัลโช เซเรีย อา นัดปิดฤดูกาล 2025-26 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม
3 คะแนนอันล้ำค่าของ โคโม กับผลการแข่งขันคู่อื่นเป็นใจ มิลาน แพ้ กายารี 1-2 ส่งผลให้ทีมของ เชส ฟาเบรกัส จบท็อป 4 ของตาราง ขณะที่ เครโมเนเซ ตกชั้นสู่เซเรีย บี
โคโม ขึ้นนำ 2-0 จาก เฆซุส โรดริเกวซ กับ ทาซอส ดูวิกาส นาที 35 กับ 50 ตามลำดับ ก่อน เจมี วาร์ดี ด่าวยิงตัวเก๋า เรียกจุดโทษแก่ เครโมเนเซ และ เฟเดริโก โบนาซโซลี สังหารไล่มาเป็น 1-2
ทว่า โคโม ได้จุดโทษปัญหานาที 70 อันเป็นเหตุให้ 3 ผู้เล่น เครโมเนเซ โดนไล่ออก ได้แก่ อัลแบร์โต กราสซี มิดฟิลด์ ถูกใบแดงโดยตรงข้อหาประท้วงผู้ตัดสิน กับ 2 ตัวสำรอง มิลาน ยูริช กับ เดวิด โอเคเรเก
ลูคัส ดา คุนญา ยิงจุดโทษทิ้งห่าง 3-1 นาที 73 และบวกเพิ่มอีก 1 ประตูช่วงทดเจ็บ สร้างประวัติศาสตร์ลุยฟุตบอลสโมสรยุโรปครั้งแรก นับตั้งแต่กลับสู่ลีกสูงสุดของอิตาลีแค่ 2 ซีซัน
ก่อนลงสนาม โคโม ต้องการชัยชนะ แล้วลุ้น มิลาน หรือ โรมา ทำคะแนนหลุดมือ เพื่อการันตีพื้นที่ แชมเปียนส์ ลีก
โดย โรมา เอาชนะ เวโรนา 10 คน 2-0 จบอันดับ 3 แต่ความปราชัยของ "ปิศาจแดงดำ" ทำให้ โคโม แซงขึ้นอันดับ 4