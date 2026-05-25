“สายรุ้ง” ลูกครึ่งฮ่องกง–ไทย พลิกเกม Soft Power ผ่านกีฬา สะท้อนศักยภาพคนรุ่นใหม่บนเวทีโลก กรุงเทพฯ

ท่ามกลางการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของประเทศไทยที่กำลังขยายตัวสู่มิติใหม่ beyond entertainment and tourism “สายรุ้ง” นักกีฬาสเก็ตลีลาลูกครึ่งฮ่องกง–ไทย ซึ่งอาศัยและฝึกซ้อมอยู่ในฮ่องกง กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนศักยภาพของ “Global Thai” ได้อย่างชัดเจน ผ่านการสร้างตัวตนในเวทีนานาชาติด้วยทั้งความสามารถและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในโลกยุคปัจจุบัน Soft Power ไม่ได้ขับเคลื่อนผ่านอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่ภาคส่วนอีกต่อไป แต่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ “talent-driven influence” ที่บุคคลสามารถเป็นตัวแทนประเทศในเวทีโลกได้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในต่างประเทศ แต่ยังคงมีรากของความเป็นไทย ซึ่งสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ดังกล่าวได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเข้าถึงผู้ชมในระดับสากล “สายรุ้ง” จึงไม่ใช่เพียงนักกีฬาดาวรุ่ง แต่เป็นภาพสะท้อนของ Global Thai Generation คนรุ่นใหม่ที่เติบโตในบริบทสากล แต่ยังคงเชื่อมโยงความเป็นไทยเข้ากับเวทีโลกได้อย่างลงตัว
กีฬานอกกระแส กับข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง
กีฬาสเก็ตลีลา (Figure Skating) เป็นหนึ่งในกีฬาที่มีความซับซ้อนสูง ต้องอาศัยทั้งความแข็งแรงของร่างกาย ความแม่นยำเชิงเทคนิค และศิลปะการแสดงในระดับสูง อีกทั้งยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทาง เช่น ลานน้ำแข็ง ระบบการฝึกซ้อม และโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มี ecosystem รองรับกีฬาฤดูหนาวอย่างครบวงจร กีฬาประเภทนี้จึงยังถือเป็น “กีฬานอกกระแส” ที่มีข้อจำกัดทั้งในด้านต้นทุน การเข้าถึงทรัพยากร และโอกาสในการแข่งขันระดับนานาชาติ แม้สายรุ้งจะเติบโตและฝึกซ้อมในฮ่องกง ซึ่งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า แต่เส้นทางสู่เวทีโลกก็ยังคงต้องอาศัยวินัย ความสม่ำเสมอ และการพัฒนาตัวเองในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง
จาก International Coaching สู่มาตรฐานระดับโลก
หนึ่งใน turning point สำคัญของสายรุ้ง คือการได้ฝึกซ้อมภายใต้การดูแลของโค้ชระดับนานาชาติอย่าง Craig Heath ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเส้นทางการเป็นนักกีฬาของเธอ Craig Heath มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของสายรุ้งในหลายด้าน ในฐานะโค้ชระดับโลกที่มีประสบการณ์ในเวทีนานาชาติ เขาไม่เพียงมีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกสอน แต่ยังช่วยให้สายรุ้งสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านเทคนิค ความแข็งแรงทางจิตใจ (mentality) และการแสดง (performance) สายรุ้งระบุว่า ด้วยคำแนะนำที่แม่นยำและมาตรฐานระดับสูงของโค้ช ทำให้เธอสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันสั้น และค่อย ๆ ก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติที่กว้างขึ้น ประสบการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ “international coaching exposure” ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นักกีฬารุ่นใหม่สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กีฬา + วัฒนธรรม = Soft Power รูปแบบใหม่
นอกเหนือจากบทบาทในสนามแข่งขัน สายรุ้งยังเข้าร่วมกิจกรรม Miss Songkran Hong Kong ซึ่งจัดโดยสมาคมรวมไทยในฮ่องกง เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยในต่างแดน เวทีดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน platform สำคัญของชุมชนไทยในต่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด “อัตลักษณ์ความเป็นไทย” สู่สังคมนานาชาติ ผ่านรูปแบบที่ร่วมสมัยและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง การผสานบทบาทของ “นักกีฬา” เข้ากับ “ตัวแทนวัฒนธรรม” สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางใหม่ของ Soft Power ที่กำลังขยายจากอุตสาหกรรมบันเทิง ไปสู่ภาคกีฬาและ identity-based influence อย่างชัดเจน
มากกว่านักกีฬา สู่ Global Thai Identity
“สายรุ้ง” จึงไม่ได้เป็นเพียงนักกีฬาสเก็ตลีลา แต่เป็นตัวแทนของ “Global Thai Identity” — คนรุ่นใหม่ที่เติบโตในต่างประเทศ แต่ยังคงพกพาความเป็นไทย และสามารถนำเสนอสิ่งนั้นสู่เวทีโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในโลกที่การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงทักษะ แต่รวมถึงการสื่อสารตัวตนและคุณค่า การมีบุคคลที่สามารถถ่ายทอด “ความเป็นไทย” สู่สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศในระยะยาว