"สเปอร์ส" ตีเสมอ 2-2 "เวมบานยามา" เหมา 33 แต้ม

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ตีเสมอซีรีส์ 2-2 เกม เอาชนะ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ขาดลอย 103-82 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงชนะเลิศ สายตะวันตก ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
สเปอร์ส ต้านทาน ธันเดอร์ ให้ทำสกอร์น้อยสุดของซีซัน แถมยังได้ วิคเตอร์ เวมบานยามา เหมา 33 แต้ม 8 รีบาวน์ด 5 แอสซิสต์ 3 บล็อก ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ การ์ดจ่าย ช่วยอีก 12 แต้ม 10 รีบาวน์ด 5 แอสซิสต์ และ สเตฟอน แคสเซิล กับ เดวิน วาสเซลล์ คนละ 13 แต้ม รักษาสถิติไม่เคยแพ้ 3 เกมติดต่อกัน ตลอดซีซันนี้
เกม 5 จะย้ายไปสู้กันต่อ ที่สนามเพย์คอม เซ็นเตอร์ เมืองโอกลาโฮมา ซิตี วันที่ 27 พ.ค. (ไทย)
ซาน อันโตนิโอ ตั้งรับเหนียวแน่น ปล่อยให้ แชมป์เก่า ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 33 เปอร์เซ็นต์ และ 3 คะแนนเข้าเป้า 6 จาก 33 ลูก (คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์)
หลังตกเป็นรองคะแนนจากตัวสำรอง 23-76 แต้มเกม 3 คราวนี้ สำรองของ สเปอร์ส ซัด 30 แต้ม และหยุดสำรอง โอกลาโฮมา ซิตี ทำได้เพียง 34 แต้ม
เกมนี้ ธันเดอร์ ได้ "เอสจีเอ" เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย สกอร์สูงสุดทีม 19 แต้ม โดยยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 6 จาก 15 ลูก เช็ต โฮล์มเกรน เสริมอีก 10 แต้ม 9 รีบาวน์ด และ ไอเซียห์ ฮาร์เทนสไตน์ บวกเพิ่ม 12 แต้ม 7 รีบาวน์ด
"โอเคซี" ทำคะแนนน้อยสุดของแฟรนไชส์ 65 แต้ม เฉพาะเพลย์ออฟ แพ้ เมมฟิส กริซซ์ลีส์ วันที่ 3 พ.ค. 2014 รองลงมา คือ 85 แต้ม พบ ซาน อันโตนิโอ วันที่ 21 พ.ค. 2014