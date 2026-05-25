TOA ดึง “จอร์แดน” ร่วมสร้างปรากฏการณ์ NBA Rising Stars Invitational ส่งแชมป์เยาวชนไทยลุยสิงคโปร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการบาสเกตบอลไทย โดย TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างของไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดรายการแข่งขันระดับโลก “NBA Rising Stars Invitational Thailand Qualifiers presented by TOA” ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาดาวรุ่งไทยไปแข่งในศึก “NBA Rising Stars Invitational” ณ ประเทศสิงคโปร์

ไฮไลต์สำคัญคือการปรากฏตัวของ DeAndre Jordan เซ็นเตอร์ระดับตำนานจาก New Orleans Pelicans เจ้าของแชมป์ NBA 2023 และเจ้าพ่อ Alley-oop ที่มาร่วมพบปะแฟนกีฬาอย่างใกล้ชิด พร้อมยกระดับงานสู่มหกรรมความสนุกแบบ Sport Entertainment ทั้งมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน MILLI, CIR*CRL และ BENZ ข้าวขวัญ รวมถึงโชว์สุดพิเศษจาก CU Performance และ Next Idol Academy ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Sports Complex เมื่อวันที่ 23–24 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TOA ในการสนับสนุนศักยภาพเยาวชนไทย และร่วมผลักดันวงการกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ตลอดแมตช์การแข่งขันทั้ง 2 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้นและเกมที่ดุเดือดของนักบาสเยาวชนทั้ง 8 ทีมจากทั่วประเทศ โดยทีมประเภทหญิงที่มาร่วมชิงชัยในศึกครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม รวมทั้งทีมประเภทชาย ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย และโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ทุกทีมลงสนามประชันฝีมือกันอย่างเต็มศักยภาพ ตั้งแต่รอบคัดเลือกแบบแพ้คัดออกในวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 จนถึงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 24 พฤษภาคม 2569

โดยสรุปผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศประเภทชาย ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เอาชนะโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ไปด้วยคะแนน 74 - 47 และทีมชนะเลิศประเภทหญิง ได้แก่ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เอาชนะโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี ไปด้วยคะแนน 104 - 68 ซึ่งทั้งสองทีมจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน NBA Rising Stars Invitational 2026 ณ OCBC Arena ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23 – 28 มิถุนายน 2569

นอกจากนี้ TOA ยังได้ยกระดับมาตรฐานการจัดงานแข่งขันกีฬา สร้างบรรยากาศและความสนุกแบบ Sport Entertainment ด้วยกิจกรรมความบันเทิงอัดแน่นเต็มรูปแบบ ทั้งมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน MILLI, CIR*CRL และ BENZ ข้าวขวัญ รวมถึงการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมที่ประสานเข้ากับงานแข่งขันกีฬาได้อย่างลงตัว ผ่านโชว์สุดพิเศษจาก CU Performance และ Next Idol Academy รวมถึงกิจกรรมชู๊ตชาเลนจ์ และของรางวัลมากมายสำหรับแฟนบาสที่มาร่วมงาน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ Jr.NBA Basketball Clinic ที่เปิดโอกาสให้นักบาสเยาวชนอายุ 13–15 ปี กว่า 60 คน ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะอย่างใกล้ชิดกับโค้ชที่ส่งตรงจาก NBA และโค้ชทีมชาติไทย เพื่อสร้างพื้นฐาน พัฒนาศักยภาพ และต่อยอดแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยก้าวเดินบนเส้นทางบาสเกตบอลได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
แฟนบาสสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมส่งกำลังใจให้ทีมบาสเยาวชนไทยที่จะเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้ผ่านทาง Facebook Page: TOA และ Basketball Sport Association of Thailand #TOA #ทีโอเอ #NBA #NBARisingstarsinvitational










