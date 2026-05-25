ใจฟ้า U13 – เมเปิล บางนา U15 ผงาดแชมป์ อีซูซุ สุพรรณ คว้าตั๋วสองรุ่น ปิดฉาก GLO Cup 2026 ภาคกลางและตะวันตก

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนภาคกลางและตะวันตก ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดกาญจนบุรี หลังตลอด 6 วันของการแข่งขันเต็มไปด้วยเกมคุณภาพ ความเข้มข้น และการขับเคี่ยวของทีมเยาวชนจากทั่วภูมิภาค ก่อนจะได้แชมป์ประจำภาค ตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รวมถึงนักเตะในโครงการ GLO STAR ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย
ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างสองทีมฟอร์มแรงอย่าง ใจฟ้า อคาเดมี่ และ ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ ก่อนที่ ใจฟ้า อคาเดมี่ จะโชว์เกมที่เฉียบคมกว่าเอาชนะไป 3-1 คว้าแชมป์โซนภาคกลางและตะวันตกไปครองได้สำเร็จ พร้อมจารึกชื่อเป็นแชมป์ภูมิภาคทีมแรกของรายการในรุ่น U13
ส่วนรอบชิงอันดับ 3 อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ดวลกับ บ้านเก่าวิทยา อย่างสูสี ก่อนเสมอกันในเวลา 0-0 และต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ ซึ่งเป็น อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ที่แม่นกว่า เอาชนะไป 3-2 คว้าอันดับ 3
ขณะที่การแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศเต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่าง สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 กับ โรงเรียนสามพรานวิทยา โดยทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสีตลอด 40 นาที ก่อนเสมอกัน 0-0 และต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษเช่นกัน ซึ่งเป็น สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 ที่ยิงได้เด็ดขาดกว่า เอาชนะ 4-3 คว้าแชมป์ภาคกลางและตะวันตกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่
ส่วนเกมชิงอันดับ 3 รุ่น U15 อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ระเบิดฟอร์มร้อนแรงไล่ถล่ม สวนกุหลาบ ปทุม FC 6-0 คว้าอันดับ 3 พร้อมสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้ทั้งสองรุ่นอายุ ถือเป็นทีมเดียวของโซนภาคกลางและตะวันตกที่ทำได้ในปีนี้
สำหรับ 4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของแต่ละรุ่น ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคกลางและตะวันตก ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ดังนี้
รุ่น U13
ใจฟ้า อคาเดมี่ (แชมป์)
ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ (รองแชมป์)
อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ (อันดับ 3)
บ้านเก่าวิทยา (อันดับ 4)
รุ่น U15
สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 (แชมป์)
โรงเรียนสามพรานวิทยา (รองแชมป์)
อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ (อันดับ 3)
สวนกุหลาบ ปทุม FC (อันดับ 4)
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของรายการคือโครงการ GLO STAR 2026 ที่มุ่งค้นหานักเตะเยาวชนศักยภาพสูงจากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการได้ติดตามผลงานนักเตะอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน ก่อนคัดเลือกนักเตะจากโซนภาคกลางและตะวันตกเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศรวมทั้งสิ้น 11 คน แบ่งเป็นรุ่น U13 จำนวน 4 คน และรุ่น U15 จำนวน 7 คน
GLO STAR 2026 โซนภาคกลางและตะวันตก
รุ่น U13
พชร โอชารส (บ้านเก่าวิทยา)
ติณณ์ วิลัย (ใจฟ้า อคาเดมี่)
พงศธร เที่ยงทัศ (ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่)
คุณากร เมฆี (ใจฟ้า อคาเดมี่)
รุ่น U15
กฤษณะพงศ์ ขัติวงศ์ (สามโคก อบจ.ปทุมธานี)
นันทภัค ภู่เกตุ (สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15)
พิชญะ เกตุบ้านกรวย (โรงเรียนสามพรานวิทยา)
ปีติภัทร บุตรลักษณ์ (พัทยา ยูไนเต็ด A)
ภูรภัทร ชัยชาญรัมย์ (กาญจน์เปา)
ธนกฤติ นุ่มวัฒนา (อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐม)
ขจรศักดิ์ สระทองแป้น (โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม)
สำหรับโครงการ GLO STAR จะดำเนินการคัดเลือกนักเตะจากครบทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยจะคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ 15 คน เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัว GLO STAR Camp และคัดเลือกขั้นสุดท้ายจนเหลือรุ่นละ 3 คน เพื่อรับโอกาสสำคัญในการเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน
หลังปิดฉากการแข่งขันโซนภาคกลางและตะวันตก ความเข้มข้นของ GLO Cup 2026 ยังเดินหน้าต่อทันที โดยโปรแกรมรอบคัดเลือกสนามถัดไป สนามที่ 5 จะยกพลสู่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 2–7 มิถุนายน 2569 ที่จังหวัดขอนแก่น ใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในรุ่น U13 และสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรุ่น U15 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนภูมิภาคและดาวรุ่ง GLO STAR ชุดต่อไปบนเส้นทางสู่เวทีระดับประเทศ
