"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ฝ่าความท้าทาย ศึก เอฟไอเอ็ม โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026

"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ฝ่าความท้าทายกับสนามระดับโลก ทำผลงานรอบคัดเลือกแกร่งลุ้นอันดับท็อป ศึก เอฟไอเอ็ม โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามแรก ณ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า
"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานรอบคัดเลือกในศึกเอฟไอเอ็ม โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามแรก มอนต์เมโล ราวด์ ณ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้อย่างยอดเยี่ยม
สำหรับ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เจ้าของรถหมายเลข 85 ทำการลงฝึกซ้อมในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2026 โดยรอบฝึกซ้อมแรก (FP1) ทำเวลาได้ 01:49.054 นาที จากนั้นในรอบฝึกซ้อมที่สอง (FP2) มีการทดลองเปลี่ยนแปลงเซตติ้งรถใหม่ทำเวลาได้ 01:50.406 นาที
จากนั้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2026 "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ลงบิดรอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการสามารถยกระดับผลงานทำเวลา 01:48.429 นาที ก่อนที่นักบิดดาวรุ่งไทยจะโชว์ฟอร์มแรงต่อเนื่องในรอบคัดเลือกเมื่อทำเวลาได้ 01:48.804 นาที คว้าอันดับที่ 9 จากนักแข่งทั้งหมด 32 คน
การแข่งขัน ศึกเอฟไอเอ็ม โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามแรก มอนต์เมโล ราวด์ มีกำหนดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม นี้ โดยเรซแรกแข่งขันเวลา 16.00 น. จากนั้นในเรซที่ 2 จะทำการแข่งขันเวลา 19.00 น.
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH