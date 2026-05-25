ชลบุรีชนะจุดโทษระยอง คว้าแชมป์บอลโค้กคัพ โซนภาคตะวันออก

ศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 รอบภูมิภาค เดินหน้าแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นวันสุดท้ายของ การแข่งขันของ โซนภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศ เพื่อวัดความเป็นหนึ่ง บรรยากาศเข้มข้นสุดๆ
การแข่งขันปีนี้ เกิดขึ้นภายใต้การจับมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เกมในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ที่สนามกีฬาเทศบาลหนองหรือ เป็นการพบกัน ระหว่าง ระยอง เอฟซี กับ ชลบุรี เอฟซี โดยมี วสพล แก้วผลึก หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 ร่วมติดตามฟอร์มของนักเตะแบบใกล้ชิด ซึ่งผลปรากฏว่า ใน 90 นาที เป็นทั้งสองทีมเสมอกันไป 1-1 โดยระยอง นำก่อนจากการทำเข้าประตูตัวเองของ ศุภกฤต ทองใหม่ ในครึ่งแรก ก่อนที่ ชลบุรี จะมาตามตีเสมอได้จาก อนาวิน กสิสิทธิ์ และไม่มีประตูเพิ่มเติม และต้องไปตัดสินที่การดวลจุดโทษ
โดย หฤษฎิ์ มั่นสิน ที่เซฟจุดโทษไปถึง 3 ครั้ง และสังหารประตูปิดท้าย ช่วย ชลบุรี เอฟซี เอาชนะ ระยอง เอฟซี ไป 4-3 สกอร์รวม 5-4 และคว้าแชมป์โค้ก คัพ 2026 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกไปครอง พร้อมสิทธิในการเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ เช่นเดียวกับ ระยอง เอฟซี รองแชมป์
สำหรับ ภาคต่อไป จะเป็นการแข่งขันในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะแข่งขันกันที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2569 และจะหาอีก 2 สโมสร จาก 32 ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศต่อไป
การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงฝีเท้าระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเฟ้นหา และพัฒนานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพเข้าสู่ ทีมชาติไทย U17 ผ่านโมเดล T-MASC อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี จาก 32 ทีมทั่วภูมิภาคตะวันออก ที่พร้อมลงสนามแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป และโอกาสก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกในอนาคต
สำหรับ การแข่งขันรอบภูมิภาค จะหาอันดับ 1-2 ของรอบคัดเลือกแต่ละโซน จำนวน 6 โซน ไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ (12 ทีมสุดท้าย) และหา 4 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2569 ต่อไป