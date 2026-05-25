ท่าเรือผงาดแชมป์เมืองไทยคัพ ตีตั๋วบอลสโมสรอาเซียน 2026-2027

การท่าเรือ เอฟ.ซี. คว้าแชมป์ เมืองไทย คัพ ฤดุกาล 2025/26 ไปครอง อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมรับเงินรางวัล 5,000,000 บาท ที่ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
ภายในพิธีมอบถ้วยนำโดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), คุณปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คุณจิตรดี คายะนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้านกีฬาและคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), คุณฤทธิ์กร เทศน์สาลี ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ คุณก่องกานต์ กาทอง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
สำหรับการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ เป็น การท่าเรือ เอฟ.ซี. ที่เอาชนะ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ไปด้วยสกอร์ 1-0 จากการทำประตูของ ลูคัส โตคันตินส์ ในนาทีที่ 29
ทำให้ การท่าเรือ เอฟ.ซี. คว้าแชมป์ เมืองไทย คัพ เป็นสมัยที่สองของสโมสร พร้อมเงินรางวัล 5 ล้านบาท และสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ASEAN Club Championship ฤดูกาล 2026/27 ส่วน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด รองแชมป์ รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท