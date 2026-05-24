แสนเมืองน้อย ดวลเข่า อุทัย คู่เอกศึกมวยไทยพันธมิตร

ศึกมวยไทยพันธมิตรจับตาไฟต์เดือด แสนเมืองน้อย ศิษย์กำนันเหน่ง ดวลเข่า อุทัย ไรซิ่งมวยไทย วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.นี้ True Visions Now ถ่ายทอดสด 20.15 น.
ความเคลื่อนไหวศึกมวยไทยพันธมิตร ประจำวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2569 ณ เวทีตะวันนา ไฮไลต์สำคัญที่ต้องจับตามองคือการโคจรมาพบกันอีกครั้งในไฟต์ล้างตา ระหว่างดาวรุ่งฟอร์มสด แสนเมืองน้อย ศิษย์กำนันเหน่ง มุมแดง ปะทะจอมบู๊จากฝั่งสปป.ลาว อุทัย ไรซิ่งมวยไทย มุมน้ำเงิน หลังจากอุทัยเคยฝากแผลเก่าบดเอาชนะคะแนนไปได้เมื่อปลายปี 2568 การเผชิญหน้ากันครั้งนี้ถือเป็นการดวลเดือดของมวยเข่าสายแข็งที่เน้นคลุกวงในอย่างแท้จริง
แสนเมืองน้อย นักชกวัย 18 ปีจากชัยนาท พกพากระดูกมวยและประสบการณ์บนสังเวียนที่เหนือกว่าถึง 70 กว่าไฟต์ ขึ้นเวทีมาพร้อมอาวุธมวยขวาครบเครื่อง เข่าในเหนียวแน่น สาดแข้งนำ และมีลูกฮึดปลายที่แข็งแกร่ง สภาพจิตใจกำลังฮึกเหิมเต็มร้อยหลังเพิ่งคว้าชัยเหนือ อี้หลงน้อย ธ.อ่างทอง ในไฟต์ล่าสุด
ขณะที่ อุทัย นักชกวัย 24 ปีจากสปป.ลาว ได้เปรียบเรื่องรูปร่างที่สูงกว่าเล็กน้อย และพกความอันตรายจากสไตล์มวยซ้ายเปิดเกมบู๊ดุดัน การฟิตซ้อมอยู่ค่ายใหญ่อย่าง เอฟ.เอ.กรุ๊ป เป็นเครื่องการันตีถึงพละกำลังและลูกล็อกรัดขวางหน้าแทงที่อันตราย แม้ฟอร์มล่าสุดจะเพิ่งสะดุดแพ้คะแนน อิออน แก้วสัมฤทธิ์ แต่ก็มีความได้เปรียบทางจิตวิทยาจากชัยชนะในไฟต์แรกที่เคยเจอกัน
รูปเกมบนเวทีคาดว่าจะเปิดฉากชิงจังหวะเข้าทำอย่างดุเดือด แสนเมืองน้อยจะอาศัยความเก๋าเกมและจังหวะฝีมือดักสาดแข้งทำลายจังหวะก่อนท้าดวลวงใน ขณะที่อุทัยจะเดินหน้าท้าชนขวางหน้าแทงตามสไตล์มวยซ้ายจอมลุย บทสรุปของไฟต์นี้จะไปวัดกันที่ความแข็งแกร่งในช่วงปลายยกสี่และยกห้า แฟนมวยที่ชื่นชอบมวยเข่าสายบู๊สามารถติดตามความดุเดือดของคู่นี้ได้ทาง True Visions Now ถ่ายทอดสด 20.15 น.
นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถสมัครแพ็กเกจ Now Muay Thai เพื่อรับชมมวยสดได้ทุกวันตลอดสัปดาห์รวมถึงคลังวิดีโอย้อนหลังได้อีกมากมาย
