TOYOTA GAZOO Racing Thailand ประเดิมแรง! คว้าถ้วยแชมป์ TSS 2026 อีเว้นท์แรกที่บุรีรัมย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จต่อเนื่อง 40 ปีของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าเปิดศึกฤดูกาลความเร็วปี 2026 อย่างร้อนแรงปักธงลงสนามความเร็วทางเรียบ รายการ TSS The Super Series by B-Quik โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้าถ้วยแชมป์ 2 รุ่น จากนักแข่งมากประสบการณ์และและนักแข่งรุ่นใหม่ของทีม นำโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, ณ ดล วัฒนธรรม, นรรัศมิ์ อภิวาท, ไอตั้น อัษฎาธร, ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล และนักแข่งรุ่นใหม่ “มาริโอ้-สิทธิชัย ฆังนิมิตร” ร่วมกันเปิดม่านเกมความเร็วอย่างสวยงาม ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569
​เปิดอีเว้นท์แรกอย่างสุดมันส์ TOYOTA GAZOO Racing Thailand จัดทีมแข่งลงชิงชัยใน 4 รุ่น ด้วยรถ TOYOTA ถึง 7 คัน จบการแข่งขันผลปรากฎว่า
รุ่น TSS Super Car GTC ใช้รถ GR Supra GTC รถหมายเลข 24 เป็นการจับคู่ลงสนามครั้งแรกของนักแข่งฝีมือเก๋า ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ กับรุ่นน้องฝีมือดี ณ ดล วัฒนธรรม โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งคว้าอันดับ 1 ในเรซแรก ส่วนรถ Corolla Altis GTC หมายเลข 37 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ มานัต กุละปาลานนท์ จบการแข่งขันเรซแรกในอันดับ 2 ก่อนกลับมาคว้าชัยชนะอันดับ 1 ในเรซที่ 2

รุ่น Super Touring รถ Yaris ATIV หมายเลข 25 ขับโดย นรรัศมิ์ อภิวาท และ ไอตั้น อัษฎาธร แท็กทีมดวลสุดเดือดตลอดการแข่งขัน ขึ้นโพเดียมในคลาส Touring-NA ด้วยอันดับ 1 และ 2 ส่วนรถ Yaris ATIV HEV หมายเลข 67 ขับโดยน้องใหม่ของทีม มาริโอ้-สิทธิชัย ฆังนิมิตร จบการแข่งขันในคลาส Touring-NA ด้วยอันดับ 10 และ 9

รุ่น TSS Supercar GT4 รถ GR Supra GT4 หมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ และกรัณฑ์ ศุภพงษ์ จบการแข่งขันในคลาส GT4 Am ด้วยอันดับ 2 และ 3 ขณะที่รถหมายเลข 11 ขับโดย อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และ กฤษฎิ์ วสุรัตน์ จบการแข่งขันในคลาส GT4 Pro ด้วยอันดับ 2 และ 4

รุ่น Super Pickup แข่งกันถึง 3 เรซ ใช้รถ Hilux Champ หมายเลข 92 ขับโดย ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล จบการแข่งขันในคลาส Pickup A ด้วยอันดับ 7 อันดับ 6 และอันดับ 5

​หลังจบการแข่งขันคุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวถึงผลงานของทีมนัดเปิดฤดูกาลว่า “ภาพรวมการแข่งขันสนามแรกอยู่ในระดับน่าพอใจ ทีมสามารถคว้าถ้วยแชมป์ได้สำเร็จ ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยม มีส่วนที่ต้องกลับไปพัฒนาและแก้ไข แต่เราได้ข้อมูลสำคัญจากสนามแรกเพื่อนำไปปรับเซ็ตติ้งและพัฒนารถให้ดียิ่งขึ้นในสนามถัดไป เป้าหมายของเราคือเก็บคะแนนสูงสุดทุกสนาม และคว้าถ้วยแชมป์ในทุกรุ่นการแข่งขันครับ”

ร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้กับ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” เดินหน้าลุยต่อในรายการ “RAAT Thailand Endurance Championship 2026” ศึกมาราธอนทางเรียบเรซแรก 6 ชั่วโมงเต็ม ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2569 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ติดตามผลงานทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand








