“ณภัทร” พิชิต “อริยพล” คว้าแชมป์เทนนิสซียูจูเนียร์ 2026

ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ จากสมุทรปราการ หวดเอาชนะ อริยพล หลีกุล จากสงขลา 6-4,6-1 คว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชน “ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2026” ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์ มีนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569
ในขณะเดียวกันรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ริโอะ ฮิกาชิ เด็กสาวญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ หวดเอาชนะ ณัฐลียา ชาลินสกี้ จากภูเก็ต 6-1,4-1 และได้ชนะผ่าน เพราะณัฐลียาหายใจไม่ทัน ทำให้คว้าแชมป์รุ่นนี้ไปครอง โดยหลังจบการแข่งขัน ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ ผู้ริเริ่มและก่อตั้งการแข่งขัน ยังให้เกียรติเป็นเป็นประธานมอบรางวัล
ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแต่ละประเภท มีดังนี้ ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี อภิวัฐ เครือวัลย์(ชลบุรี) ชนะ ชัชฌานนท์ บรรจงศิริ(ฉะเชิงเทรา) 6-1,6-1, หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี น้ำฝน เคเอสเอสพอร์ต(เมียนมาร์) ชนะ เบญญาภา ปลูกผล(ชลบุรี) 7-5,6-1, ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี คานธูตา ตุน(เมียนมาร์) ชนะ นันทพัทธ์ เลี่ยวสมบูรณ์(กรุงเทพฯ) 4-2,4-2, หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ญาดารัตน์ อำนวยพรสถิตย์(ชลบุรี) ชนะ ชนิชา มาตรวังแสง(ขอนแก่น) 4-1,4-1, ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี ณัฎฐชัย โลหะสุวรรณ(พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ธนดล จารุตั้งสกุล(ปทุมธานี) 4-0,5-3, หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี ปวรวรรณ ฉัตรมาศ(ชลบุรี) ชนะ นาราชา ฉลวยแสง(อุดรธานี) 4-0,4-0, ชายคู่อายุไม่เกิน 14 ปี ชัชฌานนท์ บรรจงศิริ(ฉะเชิงเทรา) / อภิวัฒน์ เครือวัลย์(ชลบุรี) ชนะ นัย จี(ประจวบคีรีขันธ์) / พาวิน ศรีสุภร(กรุงเทพฯ) 4-0,4-1