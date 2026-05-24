“ยัง” นำรวดซิวแชมป์ โคเรีย โอเพ่น “ศรุต” ดีสุดที่ 17 ร่วม

จีโฮ ยัง โปรกอล์ฟเจ้าถิ่น จบสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 275 สร้างชื่อคว้าแชมป์ โคลอน โคเรีย โอเพ่น ไปครองแบบนำรวดม้วนเดียวจบ ที่สนามวูจอง ฮิลส์ คันทรี คลับ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมคว้าสิทธิลุยศึกเมเจอร์ ดิ โอเพ่น ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ ทำผลงานดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟไทยที่อันดับ 17 ร่วม
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ โคลอน โคเรีย โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 1,400 ล้านวอน หรือประมาณ 30 ล้านบาท ณ สนามวูจอง ฮิลส์ คันทรี คลับ ประเทศเกาหลีใต้ ระยะ 7,361 หลา พาร์ 71 ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า จีโฮ ยัง โปรกอล์ฟเจ้าถิ่น ซึ่งทำสกอร์ขึ้นนำมาตลอดสามวัน ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ทิ้งห่างอันดับสองถึง 7 สโตรค แม้ตีเกิน 5 โอเวอร์พาร์ 76 แต่สกอร์รวมเพียงพอต่อการเป็นแชมป์ที่ 9 อันเดอร์พาร์ 275 พร้อมรับเงินรางวัลพร้อมเงินรางวัล 352,609 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11.5 ล้านบาท และยังได้รับสิทธิไปแข่งขันศึกเมเจอร์รายการ ดิ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามรอยัล เบิร์กเดล ประเทศอังกฤษ ในเดือนกรกฏาคมนี้
จีโฮ ยัง เจ้าของสองแชมป์โคเรียน พีจีเอ ทัวร์ วัย 41 ปี กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่มาจากรอบคัดเลือกและสามารถคว้าแชมป์รายการนี้นับตั้งแต่จัดการแข่งขันมา 68 ปี เจ้าตัวเผยว่า “สัปดาห์ก่อนผมไปแข่งอีกรายการหนึ่งและเล่นไม่ดีในรอบสุดท้าย แล้วยังต้องขับรถกลับบ้านอีกสี่ชั่วโมง ผมเหนื่อยล้ามากเพราะรู้ว่ารอบคัดเลือกจะเริ่มในวันรุ่งขึ้น ผมลังเลว่าลงแข่งรายการนี้ดีไหม แต่ภรรยาผมยืนกรานและยังโทรเรียกคนขับรถให้ด้วย ต้องขอบคุณเธอที่ทำให้ผมได้ไปแข่งรอบคัดเลือก”
ขณะที่รองแชมป์เป็นของ ชาร์ลี ลินด์ โปรชาวสวีดิช ที่รอบสุดท้ายตีเข้ามา 2 โอเวอร์พาร์ 73 จบด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 279 โดยมี ซังมุน แบ และจังฮุน วัง สองนักกอล์ฟเกาหลีใต้ ตามมาที่อันดับสามร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 280
ทางด้านนักกอล์ฟชาวไทยผ่านตัดตัวเข้ารอบมาได้ 7 คน โดยผลงานดีสุดเป็น โปรเบ๊บ-ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ รอบสุดท้ายตีเกิน 3 โอเวอร์พาร์ 74 รวมสี่วันมี 3 โอเวอร์พาร์ 287 จบที่อันดับ 17 ร่วม รับเงินรางวัล 8,241 หรือราว 270,000 บาท ส่วน สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย และ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ทำสกอร์รวมเท่ากันที่ 8 โอเวอร์พาร์ 292 อยู่อันดับ 39 ร่วม, แดนไท บุญมา สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 295 อันดับ 48 ร่วม, อติรุจ วินัยเจริญชัย สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 294 อันดับ 54 ร่วม, สุรดิษ ยงค์เจริญชัย สกอร์รวม 14 โอเวอร์พาร์ 298 อันดับ 55 ร่วม และชลทิตย์ ชื่นบุญงาม สกอร์รวม 16 โอเวอร์พาร์ 300 อันดับ 57 ร่วม