“หยู-ใบเตย” พลาดเหรียญศึกเอเชีย เทควันโดจบที่ 1 เหรียญเงินกับ 4 โควตาเอเชียนเกมส์

วันสุดท้ายของศึกเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่มองโกเลีย เมื่อ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ทีมเทควันโดไทยมีคิวลงแข่ง 5 คน จาก 4 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง รุ่น 68 กิโลกรัม , “ใบเตย”ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่น 62 กิโลกรัม, รุ่น 57 กิโลกรัมหญิง ”ขนมจีบ“ณัฐกมล วาสนา, “บิว” ธนภูมิ เฟื่องน้อย รุ่น 68 กิโลกรัม และ “แตงโม” ธนาธร แซ่โจ รุ่นน้ำหนัก 80 กิโลกรัม
ผลปรากฎว่า 5 นักกีฬาแพ้ตกรอบหมด พลาดคว้าเหรียญเพิ่ม โดยในรุ่น 68 กก. “หยู”บัลลังก์ ทับทิมแดง แชมป์โลกและแชมป์ซีเกมส์ นักกีฬาความหวังของไทยจอดป้ายที่รอบ 8 คน หลังพ่าย เฉิน ยู่ทัน จากจีน 1-2 ยก 4-6, 3-12, 4-4 (แพ้คะแนนดิบ) โดยแม้เจ้าตัวจะพลาดเหรียญไป แต่ยังได้สิทธิ์ไปแข่งเอเชียนเกมส์ ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
ด้านรุ่น 62 กิโลกรัมหญิง “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ แชมป์เก่า พลิกล็อคตกรอบ 16 คน หลังพ่าย วาลิเนจาก ยัลดา จากอิหร่าน 1-2 ยก 2-8, 8-8 (ชนะคะแนนดิบ), 12-14 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย พร้อมกับส่งผลให้พลาดตั๋วไปเอเชียนเกมส์ 2026 ด้วย
ด้าน “บิว” ธนภูมิ เฟื่องน้อย เหรียญทองซีเกมส์ รุ่น 63 กก. ตกรอบ 16 คน หลังพ่าย ทุคลิโบเยฟ ดิยอร์เบค จากอุซเบกิสถาน 1-2 ยก 12-8, 5-11, 4-5 ด้านรุ่น 57 กก. “ขนมจีบ”ณัฐกมล วาสนา ตกรอบ 16 คน หลังพ่ายคิม ยู จิน แชมป์โอลิมปิกเกมส์ แชมป์เก่า จากเกาหลีใต้ 0-2 ยก 5-11, 5-15 ด้านรุ่น 80 กิโลกรัม “แตงโม”ธนาธร แซ่โจ ตกรอบ 16 คน หลังพ่าย โมฮัมหมัด อาลาดาร์บี จากจอร์แดน 0-2 ยก 5-8 และเอาท์สกอร์ 0-12
สรุปผลงานเทควันโดไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 คว้าได้ 1 เหรียญเงิน ได้โควตาไปเอเชียนเกมส์ 4 รุ่น คือ 49 กิโลกรัมหญิง 58, 68 และมากกว่า 80 กิโลกรัมชาย
ทั้งนี้หลังจบการแข่งขัน ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน เผยว่า ไม่พอใจกับผลงานที่ได้มาแค่ 1 เหรียญเงิน ซึ่งกลับมาถึงไทยทีมจะกลับมาฝึกซ้อมกันใหม่ เพื่อเป้าหมายเหรียญทองเอเชียนเกมส์